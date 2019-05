Juan García, entrenador del CD Don Benito, tiene claro que su equipo necesita mañana dejar patente sobre el terreno de juego del Municipal que se juega poco menos que su futuro. Aunque espera una Balona “dispuesta a competir al máximo” tiene claro que existe una diferencia de motivación. “Para nosotros salvarnos es como para el Madrid o el Barcelona ganar la Champions, algo histórico”, desliza.

“Justamente hace una vuelta, después de empatar con la Balona, teníamos catorce puntos y nadie daba un duro por nosotros y a día de hoy, con dos jornadas por jugarse, dependemos de nosotros mismos y eso nos lo hemos ganado a base de trabajo y de una buena segunda vuelta”, recuerda el entrenador calabazón.

“Es evidente que tenemos una gran necesidad de sumar tres puntos, porque somos muchos los que estamos ahí abajo y hay enfrentamientos directos”, insiste.

“Si conseguimos hacer nuestros deberes bien haríamos algo histórico, porque el Don Benito nunca ha llegado a estar dos años seguidos en Segunda B, y lo celebraríamos como si el Madrid o el Barça ganaran la Copa de Europa”, abunda.

El míster del conjunto extremeño está convencido de que encontrará una Balona decidida a “competir al máximo, porque querrá despedirse bien de su afición después de una temporada que ha sido muy buena en la primera vuelta e igual no tanto en la segunda y a nadie le gusta dar la imagen que han dado en algunos de los últimos partidos, que la gente te pare por la calle para criticarte, eso no es agradable, pero la verdad es que el mayor premio es el que está a nuestro alcance, porque no hay nada más grande que lograr esta permanencia”.

“Nosotros somos los que tenemos que hacer que se note y mucho en el campo que somos los que nos estamos jugando la vida y tenemos que ser conscientes de que el equipo local no va a sufrir ansiedad, sea cual sea el resultado, y que eso puede ser un arma en nuestra contra”, abunda.

“A mí no se me olvida que la Balona fue de los mejores equipos que pasó en su día por Don Benito y respetamos muchísimo la temporada que ha hecho, no me sirve de referencia su partido en Granada, como tampoco me sirvió con el Talavera, que compitió hasta el último segundo, lo que es legítimo, e incluso hizo dos cambios en los últimos cinco minutos”, recalca el entrenador visitante.

El Don Benito afronta el encuentro sin su portero Sebas Gil, que fue sustituido por Néstor (ex del Badajoz) como consecuencia de una lesión de larga duración, además de David Agudo e Ismael Heredia.