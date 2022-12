La Balona más solidaria vuelve al trabajo

La Real Balompédica Linense ha vuelto este martes a los entrenamientos después de que la plantilla de la Primera Federación haya disfrutado de unos merecidos días de descanso. Y lo ha hecho ofreciendo su cara más solidaria. Los albinegros han recibido la visita delos alumnos del Aula de Refuerzo del Plan de Intervención en Zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento de La Línea. Solo tres jugadores, que gozaban del preceptivo permiso (Papa Camara, Yassin Fekir y Alhassan Koroma) se han ausentado de esta primera cita con el trabajo, suave, prologo de un par de días de jornadas dobles que ya no se antoja que vayan a ser tan llevaderas.

La Balona no pierde la oportunidad de interactuar con la sociedad de la ciudad a la que representan. Este martes la plantilla albinegra no solo ha recibido la visita de un colectivo en riesgo de exclusión social, sino que ha compartido con sus integrantes algunos minutos de entrenamiento. Un periodo corto, pero que para este grupo, cuya presencia en las gradas del estadio Municipal no es precisamente inhabitual, supone uno de los mejores de Navidad posibles.

Los albinegros, después de posar en grupo con sus visitantes, se han puesto a la tarea y si algo se palpa es que el equipo ha vuelto con las mismas ganas y el mismo convencimiento de que va a revertir su situación clasificatoria que antes del parón liguero.

Papa Camara, Yassin Fekir y Alhassan Koroma (porque su hermano Alu decidió quedarse en España y no viajar a Sierra Leona en estas fechas) han sido los únicos ausentes, aunque se incorporarán al tajo durante la semana.

Jugadores y técnicos, que volverán a disfrutar de un par de días de asueto con motivo de la Nochevieja, tienen fijada ya la mirada en el partido del domingo 8 (12:00) ante el Fuenlabrada que no es descartable que preparen con un amistoso el jueves día 5.