Balona ¿qué llevas puesto?

La Real Balompédica Linense logró el pasado sábado su segundo triunfo a domicilio del presente curso. De manera incontestable los de Alberto Monteagudo se impusieron en Castalia (0-2). Por coincidencia de colores con su rival, el equipo de La Línea no pudo utilizar la indumentaria que le identifica, a franjas verticales blancas y negras. Tampoco pudo enfundárselas en las tres ocasiones precedentes en las que venció en ruta. No deja de ser un tema para supersticiosos empedernidos, pero la estadística demuestra que la centenaria escuadra balona no gana lejos de su estadio con sus colores desde el siete de febrero del 2021. Es decir, hace más de un año.

La decisión del Real Madrid de vestir una equipación negra en el Clásico que le enfrentó al FC Barcelona el pasado domingo ha puesto el foco en algo en apariencia tan poco relevante como el color de las indumentarias que utiliza cada equipo y cuándo lo hace. En la actualidad las firmas que visten a los clubes imponen criterios que no siempre coinciden con los de los aficionados. Pero hay que vender.

En el caso de la Balona es frecuente que fuera de casa no luzca sus colores fundacionales (dice la leyenda que heredados del Newcastle) pero lo que ya no parece tan normal es que sus últimos cuatro triunfos se hayan dado con las segundas o terceras equipaciones.

La última vez que el equipo linense venció a domicilio vestido de blanco y negro fue en El Palmar de Sanlúcar el siete de febrero de 2021. El conjunto que entrenaba Antonio Calderón se impuso nada menos que por 0-4 al que comandaba quien a la postre acabaría convirtiéndose en su sucesor, Antonio Ruiz Romerito.

Ya no volvería a vencer en un desplazamiento hasta la última jornada de la fase regular. En la mañana del 21 de marzo. La Balompédica, a pesar de que el Marbella lucía completamente de blanco, saltó al campo con camisolas reivindicativas de su linensismo (celeste con una franja blanca) y calzonas negras. Remontó y venció 1-2 merced a un gol de Coulibaly en el minuto 92.

No hubo que esperar mucho para la siguiente. Una espectacular actuación y un doblete de Alhassan Koroma condujo a su equipo a un triunfo en el Nuevo Arcángel sobre el Córdoba que acabaría por ser determinante para su ingreso en la Primera RFEF. También lució la camiseta celeste y el pantalón negro.

En la presente campaña los viajes en balde se estaban convirtiendo en una costumbre para el elenco de La Línea. Hasta que la noche del viernes 19 de noviembre, cuando se impuso 1-2 en el Benito Villamarín al Betis Deportivo Balompié. Leandro Martínez y Gerard Oliva pusieron la firma a los goles del conjunto visitante, que vestía camisola y pantalón negros con ribetes celestes.

El cuarto triunfo fuera de la Balona en los últimos doce meses se dio el sábado en Castalia. Con camisola y pantalón rosas y medias negras.

El próximo sábado (19:00) la Balona jugará en el Alfredo Di Stefano, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El Castilla vestirá totalmente de blanco... (continuará)