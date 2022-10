La Cultu, en busca de la solidez defensiva que le falta en los desplazamientos

La Cultural y Deportiva Leonesa puso este viernes rumbo en autobús a Sevilla, desde donde llegará a La Línea, para enfrentarse este sábado (19:00), por primera vez en su historia, a la Real Balompédica. Los leoneses, uno de los cuatro equipos de toda la Primera Federación que aún no han firmado tablas (cinco victorias, cuatro derrotas) afrontan el encuentro con la única baja de Jesús Álvarez y con las ilusiones renovadas después de replicar con tres triunfos en cuatro jornadas al 0-3 que le endosó el Córdoba y que hizo tambalear el proyecto. En su plantilla, el exalbinegro Tarsi Aguado.

Los leoneses, que se ejercitaron a primera hora de este viernes antes de iniciar el desplazamiento, miran a la parte alta de la clasificación, ya que solo le separa dos puntos de los puestos de play-off. Los jugadores que han comparecido durante la semana en rueda de prensa han incidido en la necesidad de trasladar a los desplazamientos la seguridad defensiva que su equipo viene mostrando en el Reino de León.

De hecho el equipo de Eduardo Docampo ha recibido siete de sus doce goles en cuatro viajes y eso que en uno de ellos, en concreto en el Nuevo Mirador de Algeciras, logró dejar su puerta a cero.

Docampo afirma con respecto a este dato: “Veo el fútbol como algo global, no sé diferenciar mucho la fase defensiva de la ofensiva, va todo unido. Si estamos bien en ataque es porque lo estamos en defensa, es señal de que recuperamos pronto el balón y podemos atacar más veces”.

Con respecto al partido, comenta: “Estamos ante otra oportunidad de hacerlo bien, de ir a por la victoria, pero que vamos a afrontar un partido complicado, como todos”.

El míster siente que después de tres victorias en cuatro jornadas su equipo afronta el duelo en La Línea “con otro ánimo”, pero recalca: “No va a ser fácil. Más bien diría que muy complicado porque aunque estén abajo acaban de cambiar de entrenador, ya obtuvieron una victoria la pasada semana con él y supongo que afrontan el partido con otro ánimo, con ganas de lograr la primera victoria en casa”.

“La Balona hace frente al encuentro con una fuerza que igual no tenía hace quince días. Todos los jugadores cuando llega un entrenador dan un poquito más de si, así que me imagino que será un rival intenso, con mucha fuerza en todos los duelos y que intentará hacernos el partido muy difícil”, abunda.

Docampo resta importancia al hecho de que el Municipal esté en obras “porque lo que importa es lo que sucede en el césped” y defiende su doctrina de mantener un once con pocos cambios, aunque agradece la profesionalidad de los que están disfrutando de pocos minutos, entre los que se encuentra uno de los fichajes relevantes del presente curso, Claudio Medina. “Lo que va bien, no se toca”, desliza en su comparecencia prepartido ante los medios locales.

