La Balona y su blues del autobús

A la Real Balompédica Linense se le acortan los plazos. El conjunto de La Línea, que acaba el sábado en puestos de descenso, visita este domingo (17:00) al Pontevedra para buscar su primera victoria del presente curso en una Primera Federación que se le está atragantando. Tarea nada fácil, visto que los locales solo han perdido una vez en Pasarón desde que comenzó 2022. Los albinegros han viajado este sábado en autobús con 21 futbolistas, entre los que no están Omar Perdomo y Bobby Duncan, como tampoco el canterano Javi Méndez.

Dicen que es pronto para hablar de urgencias, pero prisas sí que empieza a haber. Tras el Mérida-Unionistas de este sábado, la Balompédica se ve en puestos de descenso y eso es un mal síntoma. Para no acabar ahí la jornada buscan los de Alberto Monteagudo su primer triunfo del curso, que se le está atragantando. Y lo persiguen nada menos que en Pasarón, que no ha visto perder al Pontevedra más que una vez desde el 20 de septiembre de 2021. El míster albinegro se aferra a una filosofía de juego alegre, que de momento no se traduce ni en goles de los delanteros ni en triunfos.

Los albinegros partieron en autocar a primera hora del sábado con destino a Galicia. Nada menos que 933 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. De por medio una paradita para reponer fuerzas y para el obligado entrenamiento de activación.

Ficha técnica Pontevedra CF: Álvaro Cortés; Bastos, David Soto, Churre, Samu Araújo; Miguel Román; Alberto Rubio, Yelko Pino, Álex González; Brais Abelenda y Charles Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Nico Delmonte (Masllorens), Antonio Romero; Toni García, Yassin Fekir, Toni García y Gerard Oliva. Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez (Gijón). No ha dirigido un solo partido a los linenses. A los gallegos les pitó en nueve ocasiones, con un balance de cinco derrotas y cuatro empates. Hora: 17:00 (Quinta jornada de liga en el grupo I de la Primera Federación. En directo por InSports TV). Estadio: Pasarón, en Pontevedra. Antecedentes: La Balompédica solo ha visitado en una ocasión al Pontevedra. Fue el cuatro de enero de 1987 y los locales se impusieron por 1-0.

En el autocar, 21 futbolistas, entre los que no están Omar Perdomo y Bobby Duncan. El primero ha vuelto a resentirse de la sobrecarga que ya le impidió jugar la segunda parte ante el Mérida y jugador y cuerpo técnico han decidido no correr riesgos para impedir que se produzca una lesión de mayor consideración. El segundo sigue a vueltas con los trámites burocráticos para obtener la documentación que le permita trabajar en España. Por segunda semana consecutiva el preparador ha decidido prescindir del canterano Javi Méndez, convocado para el duelo que el equipo juvenil del Atlético Zabal disputa este sábado en Guadiaro.

Así las cosas, después de conseguir su primera portería a cero y de su contundente defensa de la filosofía de juego, todo indica que el único cambio que introducirá el preparador albaceteño en la alineación será la presencia de Alhassan Koroma en lugar de Perdomo, aunque siempre es una opción que el elegido sea el algecireño Álex Guti. Tampoco sería muy descabellado barajar que Masllorens (e incluso el recuperado Alu Koroma) podría recuperar su plaza en el eje en lugar de Nico Delmonte, de los más discretos ante el Mérida.

El entrenador albinegro, que está convencido de que “ajustando” determinados detalles el suyo volverá a ser “el equipo de pretemporada” pese a la juventud de buena parte de los no habituales en el once, defiende la filosofía de juego de los suyos, aunque de momento no esté dando réditos: “No veo dudas en el equipo, vamos a intentar ir a ganar siempre, espero que suframos menos que el año pasado pero no podemos perder el norte, hay que darle continuidad a ese juego en el tiempo”.

Con respecto al rival, señala: “Tiene un fútbol asociativo difícil de ver en la categoría. Está haciendo las cosas muy bien, pero si nosotros ganamos estaríamos empatados con ellos en la clasificación”.

“Tiene gente como Abelenda, Charles, Yelko... un gran equipo, no con tanta individualidad y con una idea muy clara de fútbol”, abunda. Monteagudo se muestra crítico con la división de los grupos, que obliga a los suyos a emprender viajes tan largos como el de este fin de semana, y desliza que será necesario “un control económico” de los clubes, a la vista de las continuas noticias sobre entidades que están al borde del abismo cuando apenas ha transcurrido un mes de competición.