La puerta de salida de la Balona, medio abierta

La Real Balompédica Linense está barajando la posibilidad de conceder una baja incluso antes de que comience la temporada. El club no descarta prescindir de un centrocampista, demarcación para la que cuenta con una oferta muy numerosa, pero está a la expectativa, ya que el dinero que el fondo inversor CVC va a inyectar a los clubes de LaLiga pueda propiciar que se consumen los traspasos bien de Abdoul Bandaogo bien de Alhassan Koroma.

La Balona dio a conocer minutos antes de su amistoso con el Cádiz en el Municipal del pasado 21 de julio los dorsales que lucirán sus futbolistas en la campaña 2021-22, la del debut en la Primera RFEF. Un gesto que suele entenderse como el anuncio de que ésa es la composición definitiva de la plantilla.

Sin embargo, no es ésa la sensación que existe de puertas para adentro. Directiva y cuerpo técnico están a la espera de alguno de los inminentes amistosos porque contemplan la posibilidad de prescindir de un centrocampista. Nada extraño para una demarcación en la que optan a la titularidad Jáuregui, Chironi, Abdoul Bandago, Ali Coulibali, José Ramón Masllorens y que cuenta con un recambio de la cantera, el algecireño Andrés García, más que solvente.

La decisión aún no está tomada no solo porque el primer entrenador, Antonio Ruiz Romerito, ha pedido tiempo para ver en acción a alguno de los futbolistas que le crea dudas, sino también porque en las últimas horas se ha abierto de nuevo la puerta a la posible salida de Alhassan Koroma (al que le fue prolongado el contrato y modificada su clausula) y de Abdoul Bandaogo (sobre el que el Real Betis no hizo efectiva su opción de compra) y eso podría modificar los planes.

La Balona entiende -es más así se lo han insinuado algunos clubes- que las cantidades millonarias que van a ingresar los conjuntos de Primera merced al acuerdo de LaLiga con el grupo inversor CVC va a permitir que entidades que se mostraban remisas a realizar desembolso alguno por jugadores de futuro puedan ahora hacer frente a las clausulas de rescisión de contrato de los dos futbolistas albinegros sin que eso suponga un esfuerzo notable.

¿Habrá caras nuevas?

La pregunta que queda en el aire es qué sucederá si el club se desprende de alguno de sus efectivos. Sobre todo si es un centrocampista no se antoja urgente que sea relevado y los de La Línea podrían dejar una licencia libre en el arranque de la competición. También existe la posibilidad de que el presidente, Raffaele Pandalone, se encuentre alguna ganga…

Tampoco se puede descartar que el veterano central Martí Crespi, que se entrena con los albinegros, acabe formando parte de la plantilla. Se antoja difícil por cuanto el club contrató tres centrales (Jesús Muñoz, Fran Morante y Borja López) que entiende de garantías, pero las condiciones del exfutbolista de Real Mallorca, Sabadell y Elche (entre otros) y, sobre todo su capacidad de liderazgo tanto dentro fuera del campo invitan a no pronunciarse con rotundidad.