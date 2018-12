La Balona encadena más de ocho meses sin perder en casa

La Real Balompédica Linense afronta el auténtico maratón de partidos en casa que le reserva el calendario (cuatro de sus próximo cinco duelos) con el mejor aval posible: los albinegros acumulan ocho meses sin perder en La Línea, tres partidos sin encajar un gol ante su parroquia y dos victorias consecutivas por tres goles a cero. Doscientos treinta días habrán trascurrido el domingo desde la última vez que el maltrecho Municipal vio perder a la Balona.

No deja de ser paradójico que un estadio que poco menos que se cae a pedazos se haya convertido en un auténtico fortín. Deportivo, eso sí, pero fortín al fin y al cabo.

El calendario del grupo IV de la Segunda división B ha querido que la Balona casi pueda prescindir del autocar para despedir 2018 y dar la bienvenida a 2019. Los de Jordi Roger reciben el próximo domingo (17:00) al Recreativo de Huelva y una semana más tarde al Recreativo de Granada, es decir, los dos equipos a los que preceden en la tabla clasificatoria.

La Balompédica cierra el año con su visita a Don Benito y estrena 2019 con el partido previsto en La Línea para el día de Reyes ante el Cartagena y para el 13 de enero frente al UCAM Murcia.

Es un hecho de sobra conocido que los vestuarios no son nada partidarios de estos dobles partidos en casa en el plazo de ocho días. La estadística avala en buena medida aquello de que no es fácil sumar los seis puntos, aunque evidentemente no siempre les da la razón.

Lo cierto es que a pesar de la envergadura de los rivales –todos ellos aparecen clasificados en estos momentos entre los siete primeros del grupo IV de la Segunda división B- los números permiten trasladar la presión a los que llegarán con la intención de profanar el santuario albinegro.

La Real Balompédica no pierde en casa desde el 22 de abril del presente año. Fue aquel partido con Las Palmas Atlético que puso al equipo de La Línea al borde del precipicio y que propició la destitución del actual entrenador del Villanovense, Julio Cobos, dando paso a la llegada de Pedro Sánchez de la Nieta.

Desde entonces la Balompédica ha jugado ocho partidos en casa, el primero de ellos correspondiente a la pasada andadura (0-0 frente al Cartagena) y los siete restantes en la que está en juego. El balance es de tres victorias (Malagueño, El Ejido y Marbella), cinco empates, once goles a favor y tres en contra.