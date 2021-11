La Balona protagoniza su mejor arranque liguero desde 2013

Los 18 puntos que ha sumado la Real Balompédica Linense en las diez primeras jornadas de la temporada suponen su mejor registro desde 2013. Los albinegros, que ocupan una de las plazas que al final de la temporada dará derecho a disputar el play-off de ascenso, vienen de enlazar cinco jornadas sin perder, en las que solo han recibido un tanto.

La Balona sigue superando la mejor de las expectativas que hubiese podido crearse el más optimista de sus aficionados para el debut en la Primera RFEF. Antonio Ruiz Romerito está exprimiendo una plantilla que fue construida -y que sigue teniendo ese objetivo- para pasar los menos apuros posibles, pero que ahora comparte la cuarta plaza y está a un solo punto del segundo clasificado, su próximo rival, el Atlético Baleares, que aparecía como máximo favorito al ascenso en todas las quinielas el pasado verano.

Y es que los de La Línea han sumado 18 puntos, lo que supone el 60% de los que ha litigado. La prueba de que no es precisamente fácil es que la propia Balona no había alcanzado esa cifra desde la campaña 2013-14, en la que a estas alturas de la competición era quinta, con 19 puntos. Por algo es el equipo andaluz mejor clasificado de la categoría. Un éxito, el del presente curso, que no está encontrando la respuesta de la afición que cabía esperar.

Después de eso sumó 17 en la 2014-15 (ocupaba la tercera plaza a estas alturas de competición), ocho en la 2015-16, 13 en la 2016-17, 15 en la 2018-19 y 16 tanto en la 2017-18, como en la 2019-20 -la que fue interrumpida por la aparición del coronavirus- y 2020-21, la pasada, que se jugó con un formato diferente.

La Balompédica de la temporada 2013-14, que acabaría la competición en séptima posición, estaba entrenada por Rafa Escobar (actual entrenador del Europa de Gibraltar), en aquella jornada décima se había descabalgado de las cuatro primeras posiciones (era quinta) del grupo IV de Segunda B al empatar en casa con La Roda.

Formaron parte de aquel plantel, entre otros: Lolo Soler, Mateo, Alberto Merino, Carlos Guerra, Iván Lobato, Dani Gallardo, Javi Gallardo, Joe, Manu Palancar, Olmo, Blas, Chema Mato, Ismael Chico, Óscar Martín, Ramiro, Raúl Segura, Salvi, Sergio Ortiz, Steven, Copi, Hugo Díaz, Juampe y Samu.