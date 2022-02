La jugada que cambió la liga

Sábado 27 de noviembre de 2021. Poco más de las cinco y cuarto de la tarde. La Real Balompédica vence 1-0 al Villarreal B en el Municipal de La Línea merced a un tanto del ahora señalado Gerard Oliva en el minuto 29. En ese momento y tras el empate el viernes de Sanluqueño y Albacete en El Palmar (2-2), el equipo de Antonio Ruiz Romerito era líder del grupo II de la Primera RFEF, un puesto que tenía garantizado al menos hasta las 14:00 del domingo. Poco después de esa hora se produjo una más que desafortunada decisión del árbitro zamorano Carlos Pérez Fernández, que ignoró una indiscutible falta de Arana a Jesús Muñoz previa a un penalti de Nacho Miras que supuso el empate, prólogo de la derrota albinegra (1-2). Desde aquella fatídica fecha la Balona ha sumado 8 puntos sobre 27. Pocas veces una sola jugada cambia tanto el rumbo de los acontecimientos. O como poco, lo parece.

El partido se había rodeado de todo tipo de alicientes. Cuarto contra segundo. Uno de los mejores locales contra uno de los mejores visitantes. El liderato en juego. Llamamientos a la afición. Todo seguía su curso hasta que Carlos Pérez Fernández, que hasta ese día no había dirigido un solo partido a la Balompédica, tomó una injusta decisión que, al menos en el plano psicológico, desbarató a una Balona que por entonces se paseaba por la zona más alta de la tabla y que ahora es décima.

Así explicaba la polémica acción Europa Sur, en una crónica que llevaba por título “Balona no te dejan ser líder”: “Saque largo de Íker Álvarez y los dos centrales de la Balona trataban de obstaculizar a Arana. A Jesús Muñoz le faltó contundencia -que todo hay que decirlo- pero Arana le echo mano y le derribó. El árbitro y su secuaz en el costado miraron para otro lado. A partir de ahí, penalti y expulsión incontestables. Pero es que esta segunda acción nunca debería haber sucedido”.

El equipo de casa acabó con nueve jugadores y con derrota (1-2), amén de ser multado por “alteración del orden del encuentro” después de que el trencilla tuviese que abandonar el estadio por la grada de Tribuna porque un número importante de aficionados (en torno al centenar) le esperaban a él y a sus tres compañeros a la puerta de vestuarios se entiende que no precisamente para felicitarle.

El entrenador de los de casa no pudo reprimirse en rueda de prensa: “Este club se merece un respeto. Por lo menos, que no nos den ni nos quiten, que sean justos. Es lo que pido. Porque este equipo se lo merece y trabaja todos los días de toda la semana para que nos ganen de esta forma. De esta forma no".

El conjunto albinegro comenzó a pagar las consecuencias de lo sucedido en el Municipal una semana más tarde. Los linenses viajaron a Andorra con cinco bajas (Nacho Miras y Víctor Mena por sanción; Alhassan Koroma, Fran Morante e Iván Martín por lesión) y completaron un partido esperpéntico en el que perdieron por 7-1.

Aquel cinco de diciembre comenzó en el Estadio Nacional una racha de nueve partidos (al que suma el del filial groguet) en la que solo ha logrado un triunfo. Hasta el duelo con el conjunto amarillo los albinegros habían anotado 16 goles (1,14 de media), mietras que después han materializado tres tantos en ocho jornadas (0,37).

Es como si aquella decisión de Carlos Pérez Fernández supusiese el comienzo de una especie de maldición deportiva. Nunca podrá saberse qué hubiese sido de la Balona de haber acabado aquel sábado en lo más alto de la tabla -con lo que eso supone para la autoestima- y poder acudir a Andorra con un equipo más competitivo. Lo que si está claro es lo que ha sucedido, que no ha sido nada bueno.