Un gol y dos presuntos autores

El primer gol de la Real Balompédica Linense en la Primera RFEF Footters pasará a la historia por muchas circunstancias, pero una de ellas especialmente curiosa: el tanto se lo atribuyen dos autores, el centrocampista algecireño Antoñio González [Antoñito] y el defensa Jesús Muñoz. Ni siquiera la grabación es capaz de esclarecer de forma rotunda si el golpeo de falta del primero se fue directo al marco o si, por el contrario, el zaguero rozó el esférico y lo desvió de su trayectoria. Después llegó el segundo tanto local, ése con rúbrica incuestionable de Aly Coulibaly y la Balona logró un triunfo cargado de simbolismo sobre el filial del Real Madrid, que es lo realmente importante.

Estadio Municipal de La Línea. Veintinueve de agosto. Minuto diez de la jornada inaugural de la andadura 20201-22. El Real Madrid Castilla vence 0-1. Antoñto bota una falta cerca en el medio campo rival, muy cerca de la grada de Preferencia. El esférico pica en el suelo, varios jugadores intentan unos despejar y otros rematar, el meta Luis López se queda a media salida y el cuero se cuela por encima del cancerbero.

Europa Sur atribuye en un primer momento el tanto al ejecutor del golpeo, mientras los futbolistas se reparten a la hora de abrazarse. Rápidamente llega una advertencia, vía mensaje telefónico desde el mismo pie del terreno de juego: “Cuidado, el gol es de Jesús Muñoz, toca el balón, por eso no llega el portero”. Un día después la incógnita sigue sin estar totalmente despejada.

El propio club tanto a través del servicio de megafonía como en sus redes sociales, atribuye el tanto al defensa, que además comparece después del encuentro en rueda de prensa como autor de la diana y agradece las felicitaciones por la misma.

“Antoñito también lo está peleando”, asumía el astigitano, que en su momento fue el primer fichaje del equipo de La Línea para el presente curso. “Fue un centro, yo fui con la pierna, el balón dio un bote extraño... pero quien lo metiese es lo de menos, lo importante es que ganamos”, comenta.

Sin embargo, el acta redactado por el colegiado Antonio Alberola Rojas significa que el tanto fue materializado por Antoñito. Y de sobras es conocido lo de la presunción de veracidad de que gozan los colegiados, que en este caso coinciden con la idea inicial de este diario.

“El gol fue mío, por eso lo pone el árbitro en el acta, porque en el mismo campo nos preguntó y los compañeros le dijeron 'del diez, del diez'” explica el algecireño, que además portaba por primera vez el brazalete de capitán en un partido de competición.

“También es verdad que si no va Jesús [Muñoz] al remate y crea esa confusión que se produjo, el balón posiblemente no entra, pero tocar no toca nadie”, reivindica el centrocampista.

“Estoy muy contento, pero no solo por el gol, por el triunfo, por el ambientazo... se echaba de menos vivir un día así”, se apresura a deslizar Antoñito, quitándole importancia a la [intrascendente] disputa sobre la autoría de ese primer tanto.

Antoñito insta a que no dejarse llevar por euforias: “Tenemos claro lo que somos, lo que queremos hacer y que hay que ir paso a paso”, recalca.