La Real Balompédica Linense y sus aficionados tienen motivos para no dar aún la temporada por finalizada. A pesar de que existe un consenso generalizado para aceptar la propuesta de la Federación Española de paralizar la liga en Segunda B y Tercera, el debate sobre el número de equipos que deberían disputar el final exprés (fase de ascenso) no solo sigue abierto, sino que se acentúa. Y cada vez son más los que apuestan por la participación, al menos en la categoría de bronce, de ocho conjuntos por grupo. Y la Balona ocupaba la séptima plaza del IV cuando la crisis generada por la aparición del Covid-19 (coronavirus) obligó a paralizar la competición.

La propuesta federativa de que la mayor parte de los equipos no retomen la competición en Segunda B y Tercera cuenta con un respaldo casi total. Unánime por ejemplo en Andalucía. Pero no está tan claro qué sucederá si se disputa una fase de ascenso. La Federación propone que sean los mismos cuatro clasificados que marcaba el protocolo inicial, pero son muchos los equipos que entienden que esa decisión no hace justicia y reclama que se duplique la cifra y se celebre una eliminatoria más.

Entre los implicados en esa demanda hay ejemplos como los del Córdoba y el Real Murcia, que por su condición de recientes exmilitantes en Segunda tienen mucho peso. En los grupos II y III –en espera por cierto, de la resolución a una reclamación- se encuentran en esa situación filiales de clubes de Primera como Real Sociedad, Osasuna, Villarreal y Espanyol, amén de un histórico como el Real Burgos.

El caso del grupo I se ha hecho especialmente significativo. Los equipos madrileños de Segunda B, reunidos de manera telemática “están de acuerdo con la propuesta de la RFEF de dar por finalizada la temporada regular, sin descensos, pero en su caso prefieren que se dispute, si se puede, un play off de ascenso con los ocho primeros clasificados del grupo I y no con los cuatro como ha puesto encima de la mesa el organismo nacional”, informa Iusport.

Rayo Majadahonda, Real Madrid Castilla e Internacional de Madrid ocupan plazas; son sexto, séptimo y octavo clasificados en ese grupo I.

"Cualquier decisión debe asegurar el nivel de la categoría"

“Todos ellos, además, han manifestado su preocupación y quieren expresar que cualquier decisión que se adopte finalmente permita asegurar la calidad y el nivel de la categoría", agrega la información. "No se profundizó, en cambio, en el formato de estas eliminatorias puesto que dependerá de la evolución de la pandemia y de las autoridades sanitarias”.

El presidente de la Balona, Raffaele Pandalone, advirtió de que no era partidario de que se continuase jugando por una cuestión de salud pública y que no ansiaba un play-off al que su equipo no llegase por méritos propios, pero recalcó que en caso de que se disputase una fase de ascenso entendía que debían hacerlo los ocho primeros clasificados.

Los integrantes de la primera plantilla albinegra firmaron junto a los de otros cinco clubes de la categoría un comunicado público que también reclamaba que se ampliase el número de participantes en el mal llamado play-off.