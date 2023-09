Balona, ¿mi niño dónde se sienta?

La Real Balompédica Linense se ha visto forzada a reubicar a los más de 170 escolares a los que había concedido asiento gratuito en la grada de Tribuna del nuevo estadio Ciudad de La Línea, pero sin numerar, que ahora pasarán a sentarse en el Fondo Sur o tendrán que pagar 30 euros para permanecer en la zona principal del estadio. La decisión ha provocado la protesta de no pocos seguidores, que lo han hecho patente a través de las redes sociales, y el club, aunque no de manera oficial, asume su parte de responsabilidad.

Los habituales reajustes después de una obra. O mejor dicho, cuando ésta aún no está acabada. La Balona no ha tenido más remediop que reubicar en el Fondo de Gol Sur a los alrededor de 170 escolares (hasta 12 años) a los que había concedido inicialmente plaza en la Tribuna, pero sin asignarle asiento. De no hacerlo, corría el riesgo de que los pequeños pudiesen ocupar localidades de abonados en cualquiera de los partidos de Segunda Federación, con el consiguiente inconveniente de estos.

El cambio ha motivado el malestar de padres que habían adquirido el abono de Tribuna con el convencimiento de que podrían seguir el desarrollo de los encuentros acompañados de sus hijos. El club le ofrece varias alternativas.

La primera, que adquieran un abono extra para el menor, de 30 euros, de manera que ambos serán reubicados si fuese necesario para poder sentarse juntos. La segunda es que sea el adulto el que cambie su abono por uno de Fondo, de manera que la diferencia económica quedará depositada para la adquisición de material o para futuros carnets. Y la tercera, obvia, es que cada uno de los integrantes de la familia vea el duelo desde diferentes gradas.

La Balompédica, que es consciente de que el error se produjo al comienzo del verano, cuando el entonces responsable del área, Juan Andrés Sarrias, determinó ofrecer asientos no numerados a los pequeños. Ahora trata de buscar la solución menos dañina para todas las partes, aunque asume las críticas que le llegan por parte de un grupo de aficionados que se sienten engañados por la oferta inicial.

Comunicado del club

El club ha hecho público un comunicado que explica que hasta este sábado día 16 en referencia a la regularización de escolares sin asiento que dice:

Se habilitarán las oficinas hasta el próximo sábado 16 de septiembre (en horarios de 10.00-14:00 h. y 18:30-21:00 h. de martes a viernes y de 10:00 a 14:00 h. el sábado) las dependencias de Peña Balona para lo siguiente:

La campaña de abonados se toma un descanso para que los abonados escolares sin asiento que lo deseen puedan abonar 30€ para ocupar una localidad y, además, se habilite la posibilidad de cambiar de asiento a la persona o familiar que acompañe al menor sin coste ninguno, en una ubicación de la grada que se halle previamente libre.

Aquellos carnets escolares sin asiento que no regularicen sus abonos antes del sábado 16 de septiembre, serán reubicados automáticamente en el Fondo Sur. Ello conlleva que solo tendrán acceso a dicha grada para todos los partidos que restarán de la RB Linense esta temporada en el estadio Ciudad de La Línea.

Para realizar el trámite de regularización es imprescindible aportar el carnet escolar sin asiento.

Durante este periodo no se harán renovaciones ni altas nuevas de abonados para respetar la regularización de escolares sin asiento.