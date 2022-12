La Balona se guarda dos fichas en la manga

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, y el entrenador del equipo que milita en Primera Federación, Rafa Escobar, sostuvieron con rotundidad este martes en rueda de prensa que el equipo de La Línea no hará fichajes para dar lugar a un cambio de cromos que, salvando excepciones muy contadas, suelen dar poco rédito. No es que el mandatario y el preparador mintiesen pero sí que, hábilmente, se guardaron un as en la manga. La Balompédica no precisa prescindir de jugadores para llevar a cabo incorporaciones puesto que dispone de dos fichas libres: una senior y otra sub-23.

Todo o casi todo tiene su truco y más cuando se habla del mundo del fútbol. Rafa Escobar confesó el martes que desde su llegada -es decir, hace ya dos meses- observa como a diario los miembros de lo que se podía entender como la comisión deportiva del club trabajan en la búsqueda de futbolistas que, dentro de las limitadas posibilidades económicas de la entidad, puedan mejorar el nivel de la plantilla. Sin embargo recalcó que el mercado de invierno es “difícil” y que no vendrían jugadores solo por provocar la habitual ilusión en la afición. Europa Sur ya adelantó el 11 de noviembre que el club peinaba el mercado en busca de un delantero.

El caso es que la Balompédica no necesita prescindir de ningún futbolista para realizar incorporaciones. Al menos en lo que al apartado de tramitación de licencias se refiere. Otra cosa es la cuestión presupuestaria, porque, si no se producen salidas, el presupuesto -que ya experimentó un alza con el cambio de técnico- volvería a elavarse.

El caso es que entre los 23 jugadores con los que trabaja el cuerpo técnico a diario hay dos, Papa Cámara y Alu Koroma, que tienen licencia con el equipo filial. Todo eso se traduce en que el conjunto de la Primera Federación cuenta con dos fichas libres, una senior y otra sub-23. En realidad de esta última podría haber alguna más, ya que podría incorporarse un jugador a la plantilla de la Segunda Andaluza.

Tan lógico es que el club no quiera descubrir sus cartas como obvio que todos los esfuerzos que están llevando a cabo desde las oficinas están encaminados, principalmente, a reforzar el apartado ofensivo. El conjunto de La Línea con 0,81 goles por encuentro es el tercero con menos puntería del grupo. Solo Pontevedra y Talavera de la Reina (0,76) acreditan peores números.

No deja de resultar significativo que a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta (o quizás sería más exacto decir dos y 72 minutos del tercero, el aplazado con Unionistas) los máximos anotadores de la Balona sean, con dos dianas, el defensa central Fran Motante (ambas, por cierto, en el tiempo añadido), Toni García y Antonio Romero. Y que de esos seis goles, tres sean desde lo que los argentinos han popularizado como los doce pasos. El punto de penalti de toda la vida.

Otro dato que sostiene el interés de los balonos por encontrar un inquilino de área es por un lado que los dos nueves han aportado un solo gol (obra de Nacho Heras) en los 16 encuentros que ya han finalizado y por otro que tras la derrota en Linares de la undécima jornada -la tercera de Rafa Escobar en el cargo- Gerard Oliva solo ha participado 13 minutos en la competición, los que disputó en el Nuevo Mirador frente al Algeciras.

Que la Balona anda a la caza de un delantero no admite debate. Que encuentre o no un jugador que satisfaga al cuerpo técnico y que la directiva pueda pagar es una cuestión que solo encontrará respuesta con el tiempo.