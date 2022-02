Una Balona con buena estampa

Daren Gómez se autoproclama un “friki del fútbol” aunque nunca ha jugado como federado. Y contesta a la pregunta de si es muy balono con un significativo “ojú” al que añade que no se pierde un solo partido de la Real Balompédica en el Municipal de La Línea. Al margen de su pasión por la Semana Santa -de hecho es costalero- su otra actividad favorita es coleccionar cromos. Un buen día se le ocurrió que unir a la Balompédica con las estampas podía ser una buena idea y ha gestado una colección con las imágenes de los jugadores de la plantilla de Primera RFEF de Balona que, divulgada a través de las redes sociales, está causando furor... dentro y fuera del vestuario.

Daren Gómez González es un linense de 19 años, que estudia segundo en el grado medio de carpintería en el Instituto Virgen de la Esperanza y que “como todos” colecciona desde la temporada 2011-12 los álbumes de cromos de la liga española... la inglesa (acude a Gibraltar a comprarlos), italiana y francesa. “Como soy balono y me gustan los cromos y el fútbol un día me pregunté por qué no había cromos de la Balona”.

“Así que este verano me compré un ordenador portátil y aunque no soy un experto, me gustan las cosillas de diseño, me bajé un programa y aprovechando las fotos que la Balona va poniendo en cuenta de Facebook me puse a hacer los cromos yo mismo”, explica. “A cada uno le puedo dedicar un cuartillo de hora más o menos”.

“Durante varios meses estuvieron en mi ordenador, sin más, hasta que hace poco pensé en que estaría bien tenerlos de manera física, así que imprimí dos copias de cada cromo, uno para mí y otra para entregársela a cada futbolista", narra. "Lo puse en Facebool y la gente empezó a pedírmelos, así que hice más copias y más o menos por lo que cuesta se lo estoy vendiendo a los aficionados”, explica el autor, que entrega cada cromo por 20 centimos de euros.

“El equipo entero, el entrenador, además de la de Ismael Chico (actual director deportivo), Carlos Guerra (miembro del cuerpo técnico) y Copi (el jugador con más goles en la historia de la entidad) al final sale por unos cinco euros”, recalca.

“Por supuesto que por este precio no se trata de ganar dinero, sino de que todo el mundo pueda tener los cromos de la Balona”, subraya.

Daren Gómez explica que antes de ponerlos en circulación se acercó al Municipal y entregó a cada futbolista la estampa con su imagen. “Los jugadores fliparon. Les encantó a todos, pero especialmente a Jesús Muñoz, que fue al que más ilusión le hizo”.

El pasado domingo repitió la operación antes del encuentro que los albinegros disputaron con el Sabadell en el Municipal, esta vez para hacer llegar su lámina a los fichajes de invierno, que también los recibieron con sorpresa y le expresaron su agradecimiento.