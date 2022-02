Balona: autocrítica y propósito de enmienda

La plantilla de la Real Balompédica acumula dos días de entrenamiento con su nuevo técnico, Alberto Monteagudo, que llegó al club durante el fin de semana, después de que la directiva que encabeza Raffaele Pandalone decidiese destituir a Antonio Ruiz Romerito horas después de la derrota de los albinegros en Cornellà. El vestuario es consciente de que la salida del preparador se debe, en parte, a su rendimiento y a través de dos de sus capitanes, Nacho Miras y Antoñito, expresa un firme propósito de alcanzar cuanto antes la primera victoria del presente 2022 y poner tierra de por medio con respecto a las plazas que condenan al descenso.

“El equipo está jodido no solo por la salida del míster, sino por la situación que la ha provocado”, recalca el Nacho Miras. “Sabemos que la dinámica en la que estamos no es buena. Veníamos de hacer un muy buen trabajo con Romerito en la primera vuelta y ahora nos sentimos frustrados, porque estamos convencidos de que no estamos demostrando el equipo que realmente somos”.

“Al final cuando se va un entrenador es porque se produce un cúmulo de cosas y una de ellas es que la plantilla no está rindiendo, porque al final el míster no es el que juega”, recuerda el capitán albinegro.

“Pero ahora estamos con la mente puesta en lo que viene, muy motivados”, añade. “Tenemos la suerte de que la Balona cuenta con una plantilla muy comprometida, todos queremos dar un pasito más y por eso ahora estamos a muerte con Monteagudo y confiamos en que entre todos vamos a revertir la situación”.

“Todos pensamos de que podemos dar más y nos comprometemos a seguir trabajando para dar ese saltito para conseguir los resultados que sí logramos en la primera vuelta”, asegura.

Con respecto al próximo duelo, el del domingo (12:00) en el Municipal ante el Atlético Baleares, señala: “Cada vez quedan menos partidos y todos se convierten en finales. Tenemos ganar de volver a jugar en vasa, de cortar esta racha y qué mejor momento que ante un gran rival que nos va a exigir”.

“En casa tenemos que volver a ser fuertes, volver a ser un equipo ambicioso, agresivo, alegre arriba y en esas estamos”, finaliza.

Antoñito

Por su parte Antonio González [Antoñito] se apresura a aclarar que el vestuario estaba “muy contento con el trabajo de Antonio y Fernando Niño”, en referencia al segundo entrenador, que presentó su dimisión minutos después de que fuese destituido el primer técnico.

“Hemos aprendido muchísimo con ellos y estamos muy agradecidos por todo por todo lo que han hecho por nosotros, pero sabemos como es esto del fútbol y el club ha decidido cambiar de entrenador por la racha negativa que llevábamos. Son cosas que pasan”, abunda el de Algeciras.

En cuando a su nuevo técnico, Alberto Monteagudo, después de haber dos sesiones el centrocampista entiende que es “pronto”, pero adelanta una valoración: “Nos ha transmitido unas ganas enormes de trabajar. Y que sobre todo cree en este equipo, que aunque llevase un año sin entrenar no viene porque que estuviese deseando entrenar si no porque cree mucho en nosotros y está convencido que tenemos que tirar para arriba con los jugadores que hay en la plantilla”.

“Puedo garantizar que somos un grupo muy comprometido y nos vamos a dejar la piel en cada entrenamiento y partido”, finaliza Antoñito. “Sabemos que el domingo es una final. Y es el momento de que todos los jugadores también demos un paso adelante”.