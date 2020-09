Un grupo de aficionados de la Real Balompédica Linense ha expresado, en una nota remitida a Europa Sur, su malestar por lo que entiende como un hecho discriminatorio que se produjo el pasado miércoles en las instalaciones de La Dama de Noche de Marbella (Málaga) durante el partido que los albinegros disputaron con el conjunto local. El duelo, de carácter amistoso, había sido anunciado a puerta cerrada, pero el organizador, el equipo de casa, permitió el acceso de hinchas de su club.

Los seguidores balonos culpan en primer lugar al Marbella Fútbol Club y a sus dirigentes. “Si se anuncia que un partido es a a puerta cerrada, es que no va a entrar nadie. Lo que no puede ser es que una vez estén los jugadores en el campo dejen pasar a sus grupos ultras, mientras que a los demás no nos permiten ni verlo por la tele”.

Las quejas de los incondicionales albinegros se extienden, sin embargo, a la directiva que encabeza Raffaele Pandalone. “Entendemos que nuestro presidente fue directivo del Marbella y que tiene una excelente relación con ellos, pero ahora le corresponde defender los intereses de la balona y de los balonos”, recalca el escrito enviado por este colectivo de aficionados.

“La Balona debió solicitar que se parase el partido hasta que se fuesen esos aficionados o amenazar con retirarse, por respeto a sus socios y abonados, a los que se había engañado”, insisten.

“Resulta que por culpa del césped del estadio no podemos ver a nuestro equipo en casa, que sepamos tampoco se han programado partidos en los alrededores para facilitar que podamos ir a verlo, los que se juegan fuera, es decir todos, ni siquiera se dan por una plataforma, mientras que el Marbella-Badajoz de una semana antes se pudo ver por Footters, pero los aficionados de otros equipos sí que pueden entrar”, se quejan.

“No dudamos del esfuerzo que supone sacar este club adelante, siempre estaremos con los nuestros, pero después de lo que pasó la temporada pasada con los abonos y de las condiciones en las que está nuestro estadio, la Balona y su junta directiva deben tener en cuenta que también somos parte del club”, finalizan.