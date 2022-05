El Villarreal B, entre la lucha por el título y la defensa de la segunda plaza

El Villarreal B llega a la penúltima jornada con opciones de proclamarse campeón del grupo II de Primera RFEF y lograr el ascenso directo y al mismo tiempo defendiendo con uñas y dientes una segunda plaza que le concede ventaja en el play-off en caso de empate. A los de Miguel Álvarez casi no les vale otra cosa que el triunfo y afrontan la contienda de este sábado (20:30) contra la Real Balompédica con la baja confirmada de Sergio Lozano, sancionado, y la más que probable de Nico Jackson, que todo indica que será convocado con el primer equipo para el duelo de la última jornada en Barcelona.

El filial amarillo afronta el encuentro con la Balona con la vitola de ser el conjunto que más goles lleva anotados de toda la Primera RFEF y de haber ganado sus cuatro últimos duelos en casa, ante rivales además de la parte alta de la tabla.

Miguel Álvarez califica el partido con la Balona como “muy atractivo” debido a las exigencias clasificatorias de ambos conjuntos y reclama el apoyo de la afición. “El que no venga, ya sabe lo que se pierde”, desliza.

“Es fácil imaginarse cómo vendrá la Balompédica”, comenta en su comparecencia prepartido. “Cuenta con jugadores de mucha experiencia en la categoría, que se están jugando sus contratos y el futuro de sus familias para la temporada que viene y estoy seguro de que nos lo van a poner muy difícil”.

“Uno de sus puntos fuertes es el balón parado y la prueba es que lleva 13 goles en esa fórmula y a mí me encanta en ese 1-4-2-3-1 que hacen, las medias puntitas como Antoñito, Leandro, Koroma, Dorrio o Loren, pequeñitos y con una calidad tremenda que te crean muchos problemas”, analiza. “Y ahora han matido a Coulibaly, que es un chico que tiene mucha energía para la presión”

“No hay que perder de vista que estamos hablando de un muy buen equipo, con una buena plantilla que cuando aún estaba como entrenador Romerito anduvo peleando por meterse en play-off”, recuerda. “Pero ya sabemos como es la Primera RFEF, de repente llega una racha que no ganas, no ganas... y te metes en un pozo del que cuesta salir y si no que le pregunten al UCAM”.

“Todo eso no supone que siga siendo un buen equipo, con jugadores individualmente muy buenos... pero es que cuesta mucho ganar los partidos y la prueba es que los tres primeros hemos ganado uno fuera de los últimos siete”, reflexiona.

“Afrontamos un partido en el que los dos equipos nos jugamos muchísimo”, corrobora el entrenador, quien desliza que en la pelea por ser campeón el filial amarillo “depende de otro equipo”, en referencia al Andorra (“aunque hay que estar ahí por si se despistan”) y que por lo tanto su objetivo prioritario debe ser la defensa de la segunda plaza, por la que compite con el Albacete.

“Vamos a intentar ganar los dos partidos y por quedar lo más alto posible, porque todo tiene un premio, pero todo eso pasa por ganar el primero", abunda.

“Llegamos bien”, asegura el entrenador, que cree que sus futbolistas “manejan cada vez mejor las emociones del día a día” en referencia a las críticas recibidas tras el empate a tres de la pasada jornada en Castellón. “El problema es que nos estamos acostumbrando a lo bueno”, puntualiza.

El veterano entrenador insta a sus jugadores a “olvidarse de la necesidad de ganar y disfrutar los partidos, porque cuando lo hacemos, con nuestra idea, nuestros recursos y nuestros registros es muy difícil derrotarnos y cuando solo nos centramos en ganar, nos olvidamos de jugar”.