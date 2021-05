El Villarreal Club de Fútbol alcanzó este jueves la clasificación para su primera final continental, la de la Europa League. Lo hizo al empatar sin goles en el Arsenal Stadium (Emirates Satdium como denominación comercial y Ashburton Grove para los aficionados) de Londres. Lo que pocos recuerdan es que esa proeza puso su primera piedra hace nada menos que 29 años en el estadio Municipal de La Línea. El 28 de junio de 1992 el conjunto castellonense ascendía en el ahora vetusto coliseo linense y dejaba atrás una Segunda B a la que ya nunca volvería. Todo un ejemplo de crecimiento continuo para clubes como la propia Real Balompédica que han iniciado su proceso de profesionalización. Utilizando el tópico de los tópicos, los amarillos bien pueden argumentar aquello de “Balona, contigo empezó todo”.

La Balona afrontaba su quinta fase de ascenso a Segunda. La penúltima antes de la que disputó en 2012 y de la que le apartaron el CD Tenerife y el árbitro vasco Aitor Gorostegui.

En 1992 los albinegros finalizaron cuartos del grupo IV de Segunda B y quedaron en uno de los grupos a priori más duros que salió del sorteo ("Bailando con lobos", tituló este periódico la crónica del sorteo), con adversarios como Girona, Villarreal y Salamanca, mucho más fuertes económicamente que una entidad que no vivía sus mejores momentos en ese apartado.

En la penúltima jornada la Balona perdió en Villarreal (1-0) y ese resultado le dejaba, si no matemática, sí virtualmente sin opciones de alcanzar el objetivo y fueron los amarillos los que iniciaron con su victoria en La Línea (1-2) la escalada que le lleva a enfrentarse casi tres décadas después con todo un Manchester United con un título en juego el próximo día 26.

Gabriel Navarro Baby, con la inestimable colaboración de Argimiro Márquez, fue el conductor de esa temporada y los pupilos: Feliciano, Antonio, Elorduy, José Manuel García, Requena, Miguel Rivas, Juan Arias, Manolo Mesa, Casasola, Ahumada, Torremocha, Juan Hoyos, Umbría Saborido, Armando, Francis Cabral, Francis Navarro, Juan Carlos, Armando, Serna, David Rico, Julio, Pavón, Miguel Ángel, Antonio Durán, Casasola, Berrocal, José Pedro, Manolito, David Anillo, Sebas, Javi, Mairena y Ledesma.

El recuerdo en Villarreal

El portal SubmarinoAmarillo.net rememoraba, con motivo del 25 aniversario de aquel encuentro, ese ascenso, en este artículo, que se reproduce íntegro:

Un 28 de Junio de 1992, el Villarreal CF lo volvió a hacer, con Manuel Almela como presidente y con el “Kaiser” Pascual Font de Mora moviendo todos los hilos, igual que en 1970, como auténtico factotum en la sombra, volvió a ascender a Segunda División A. Fue en el segundo ascenso del Villarreal CF a una categoría de la que ya nunca jamás se volvió a descender.

Aquel 28 de junio muchos vimos consumar un sueño, una temporada que fue de menos a más, igual que la plantilla, confeccionada a arreones de ilusión por Pascual Font de Mora, potenciada y reforzada sobre la marcha. Fue una temporada en la que se ficharon jugadores como Fernando Maestre, Antonio Reyes, Julio Pérez, Pedro Alcañiz (sin equipo), Guijarro, Víctor Salvador…

El 28 de junio de 1992 se puso la guinda con un once formado por Navarro, Julio Pérez, Estanis, Guijarro, Lacalle, Madueño, Planelles, Reyes, Víctor, Alcañiz y Adriano, fue la culminación de una fase de ascenso que entonces se jugaba a modo liguilla entre cuatro equipos. El Villarreal se la jugó con Salamanca, Girona y Linense.

En aquella minicompetición plagada de altibajos vimos de todo, empezamos rozando el cielo con los dedos, ganando en Girona (1-2) y al Salamanca en El Madrigal (2-1), en aquel mítico partido de la tormenta y el apagón (que les benefició a ellos). Tras esto vinieron dos derrotas consecutivas, en El Helmántico (2-0) y El Madrigal, donde nos ganó el Girona por 2-4, en un partido extrañísimo, con mucho viento, lluvia y con un gol de su portero de saque de puerta directo ¡¡¡desde 95 metros!!

Recuerdo que minutos después de la derrota ante el Girona, cundió el pesimismo y Font de Mora anunció su retirada “tanto como si asciende como si no me retiraré, después de 22 años sin volver a ascender a Segunda me siento un fracasado, porque para mi el éxito sería volver a dejar al equipo en Segunda A “

La cosa se arregló en los dos siguientes partidos, el Villarreal venció al Linense tanto en El Madrigal como en La Línea de la Concepción (Cádiz), esto último unido a la derrota del Girona en El Helmántico nos dio el histórico ascenso. Font de Mora no se fue y fue clave para consolidar al equipo en Segunda y para su reconversión necesaria en S.A.D.