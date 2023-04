Balona: hay vida después del Clásico

Resulta difícil hasta escribirlo, pero a pesar de que el pesimismo se ha instalado -de forma más que jusfificada- entre todo el balonismo, hay motivos (sentimentales y clasificatorios) para que el equipo de La Línea y su entorno no tiren la toalla en su pelea por lograr la permanencia en la Primera Federación. De acuerdo a la fórmula Luis Aragonés serían necesarios 42 puntos para evitar el descenso, siete más de los que tienen ahora los de Víctor Basadre. ¿Que la imagen del equipo no da para creer? No admite debate. ¿Que no queda otra que agarrarse al clavo ardiendo? Pues tampoco.

La Real Balompédica Linense fue el domingo sobre el césped del Municipal la viva imagen de un equipo en descomposición. La derrota -y la forma que se produjo- ante el Algeciras CF no es más que el reflejo de un vacío de poder que ha ido haciendo concesiones a un vestuario que lo mismo termina entre empellones en el autobús que permite que juegue en Vigo un futbolista que viajado por su cuenta que condona las multas por llegar tarde a una sesión de trabajo. Un sinsentido.

Pero a falta de 15 puntos, con el presidente, Raffaele Pandalone, en el punto de mira y el entrenador pagando las consecuencias de la destitución de Rafa Escobar, ni entendida ni aceptada por la grada, solo queda mirar hacia adelante.

Para buscar esos siete puntos que, según Luis Aragonés (y por cierto también el zaguero albinegro Jesús Muñoz) concederían la salvación la Balona tiene dos encuentros en casa. El Sabio afirmaba que para saber la cifra mágica había que sumar a los puntos que tenía el equipo que marcaba el descenso (Badajoz, con 37) el número de jornadas que quedaban por disputarse, cinco. No deja de ser una teoría.

El primero de los partidos en el Municipal, dentro de dos semanas con un Córdoba que antes habrá jugado en su estadio con el Dépor y el duelo aplazado con el Racng de Ferrol. Si los califales llegan con opciones bien de reengancharse al play-off o de alcanzar una plaza de Copa (que por la presencia de filiales puede llegar al séptimo clasificado) será una prueba de fuego. Si se han descolgado de ambas peleas, su trayectoria y su presumible desidia pueden suponer un cheque a favor de los albinegros.

El otro equipo que pasará por el Municipal es el Rayo Majadahonda en la penúltima jornada. Tras su triunfo sobre el Córdoba de este pasado fin de semana está a solo tres puntos de esos 45 que dicen que garantizan la salvación. Igual podría llegar sin jugarse más que la honrilla al Municipal y aunque eso sea un arma de doble filo...

De los tres desplazamientos que restan el que se antoja más inasequible es el del próximo sábado a Ferrol. El Racing acumula una derrota en 14 partidos y en su estadio no pierde desde diciembre. Pero después quedarán los viajes a Fuenlabrada y Ceuta, que ahora mismo tienen uno y dos puntos más que los albinegros. Partidos con rivales directos. De esos que se suele decir que si no se ganan, es porque no mereces estar en la categoría. La historia está aún por escribir.