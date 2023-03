La Balona afronta en Salamanca un partido con valor añadido

El momento ése de los últimos diez partidos que todo el mundo señala como barrera psicológica para determinar objetivos se acerca. Y la Real Balompédica Linense afronta este sábado (19:00) en Salamanca frente a Unionistas el último prólogo al mismo. Un encuentro de esos que se suele decir que tienen un valor añadido, dada la igualdad que existe entre ambos y la escasa renta que uno y otro mantienen sobre la zona de descenso. Los linenses viajaron este viernes con cuatro bajas (Jesús Muñoz, Papa Cámara, Yassin Fekir y Bobby Duncan), el alta de Fran Morante, aunque no para ser titular, y dos canteranos entre los 19 expedicionarios: Javi Méndez y Fernando García.

Después de tres semanas sin perder, pero también tras conceder dos empates en casa, la Balona afronta este sábado en Salamanca uno de esos partidos que, con la cautela a la que obliga que a su finalización aún quedarán 30 puntos por jugarse, se antoja “importantísimo” como califica el propio técnico albinegro, Rafa Escobar. No en vano los dos conjuntos están igualados en la tabla del grupo I de la Primera Federación, con solo dos puntos de renta sobre las plazas de descenso. Los albinegros, además del triunfo, buscan revertir el golaveraje tras la victoria salmantina en el Municipal (0-1)... por lo que pueda suceder más adelante.

Ficha técnica Unionistas de Salamanca: Salva de la Cruz; Fran Rodríguez (Ramón Blázquez), Ramiro, Alfredo Pedraza, Jon Rojo; Chapela, Nespral, Óscar Sanz, Raúl Beneit, Carlos de la Nava y Losada. Real Balompédica: De la Calzada; Loren, Borja López, Nico Delmonte, Connor Ruane, Joao Pedro; Masllorens, Antonio Romero; Álex Guti, Omar Perdomo y Alhassan Koroma. Árbitro: Aimar Velasco Arbaiza de Llodio (Álava). No ha dirigido antes encuentros ni a linenses ni a salmantinos. Hora: 19:00 (Vigésimo octava jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Reina Sofía de Salamanca. Antecedentes: La de este sábado será la primera visita de la Balona a Unionistas, fundado en 2013. Los albinegros regresan a Salamanca, donde en 1992 se enfrentaron a la extinta UD Salamanca en la fase de ascenso a Segunda división.

La Balompédica ha emprendido este viernes viaje hasta Salamanca con 19 jugadores. Los albinegros, que fueron despedidos por los alumnos del colegio San Felipe que participaban en una actividad de la oferta municipal, recorrerán 650 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta en autocar para tratar de lograr unos puntos que se antojan vitales de cara al final de la competición.

Son bajas Jesús Muñoz, a vueltas con el traumatismo en una de sus rodillas que se produjo el pasado domingo y cuyo regreso está pendiente de la evolución, y tres futbolistas por enfermedad: Papa Cámara -que incluso pasó por el hospital por culpa de una anemia-, Bobby Duncan y Yassin Fekir.

Por lo tanto se desplazan en esta ocasión: De la Calzada y Alberto Varo (porteros); Loren, Fran Morante, Borja López, Nico Delmonte, Connor Ruane, Joel del Pino (defensas); Álex Guti, Alu Koroma, Masllorens, Antonio Romero, Toni García, Fernando García (centrocampistas); Omar Perdomo, Javi Méndez, Alhassan Koroma, Joao Pedro y Gerard Oliva (delanteros).

El míster descartó rotundamente que aunque vuelva a la convocatoria y a pesar de las limitaciones en la zaga Fran Morante ocupe puesto de titular “porque no está al cien por cien y no es necesario arriesgar” así que los dos principales candidatos a jugar en el eje de la retaguardia son Nico Delmonte y Borja López. Al menos eso es lo que dicta la lógica. Porque no es nada descartable la entrada de Connor Ruane -incluso como tercer central- de manera que Joel del Pino (o Joao Pedro) ocuparía el costado izquierdo. A pesar del empate cedido el pasado domingo ante el Badajoz, no se antoja que vayan a producirse muchos cambios en el once, entre otras cosas porque los que salieron del banquillo no es precisamente que se reivindicaran y porque la expedición va justita de efectivos.

Rafa Escobar asume que tras el empate ante el Badajoz su vestuario estaba “decepcionado” con la imagen ofrecida, pero asegura que desde el martes el grupo trabajó para “levantar el ánimo” de cara al partido en Salamanca, que calificó de “importantísimo”.

El míster adelantó que los albinegros tratarán de hacer un encuentro “serio, lo más práctico posible”. “Veremos una Balona con nuestra identidad”, dijo Escobar, que presume un duelo “muy competido, de muchas disputas individuales, con momentos de fútbol directo, segunda jugada, mucho juego aéreo...”

El míster garantizó que él no ha “dado vueltas” a la polémica foto de Yassin Fekir en una actitud excesivamente relajada en el banquillo durante el partido frente al Badajoz publicada el pasado domingo por Europa Sur. “No hay que darle más importancia”, recalcó.