El empate que el UCAM Murcia, que el próximo domingo (19:00) visita el Municipal de La Línea, cosechó en la primera jornada ante el Atlético Sanluqueño no despierta la alerta en el conjunto universitario. Y no lo hace porque no ganar en la primera jornada se ha convertido poco menos que en una costumbre para el equipo católico. De hecho, solo ha sido capaz de vencer su primer encuentro en una de las seis últimas temporadas. En dos de ellas, se tropezó con la Balompédica.

El miedo escénico parece apoderarse del UCAM Murcia en los días de estreno. Desde que los universitarios se establecieran en Segunda B en el curso 2014/2015 -con periplo en Segunda incluido-, el primer partido del año se les ha atragantado, ya fuera tanto en La Condomina como lejos de ella. En esa citada campaña, con Eloy Jiménez al frente del equipo, el UCAM arrancó con igual resultado, en esta ocasión frente a la Balompédica Linense y a domicilio (0-0).

En el curso 2015/2016, el del ascenso a Segunda división y con José María Salmerón como técnico, los murcianos volverían a calcar ese resultado gafas (0-0), en esta ocasión ante el Sevilla Atlético en La Condomina. Un año después, ya en la categoría de plata y de nuevo con Salmerón al frente, el UCAM arrancó con mal pie con una merecida derrota en La Romareda ante el Zaragoza (3-1).

Pese al traumático descenso y el golpe moral que supuso, los universitarios, que confiaron en el técnico Lluís Planagumá para devolver al equipo a Segunda -aunque su estancia duró apenas dos meses-, sí comenzaron en dicha ocasión con el pie derecho. El único triunfo reciente del UCAM en el estreno liguero llegó en Granada, ante el filial nazarí, por un resultado ajustado (0-1) pero dejando buenas sensaciones en su juego.

Fue también el estreno goleador de Arturo Rodríguez Pérez-Reverte, quien terminaría abandonando el club en el mercado de invierno. El UCAM, por su parte, acabó firmando una actuación mediocre ese curso, concluyendo lejos de los puestos de play off.

Ya en la pasada campaña, con Pedro Munitis como técnico, el UCAM no pudo comenzar peor. Un autogol del exguardameta y capitán Germán Parreño rozando el minuto 90 daba el triunfo a su próximo enemigo, la Balona, en La Condomina.