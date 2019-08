El UCAM Murcia, que el próximo domingo (19:00) visita a la Real Balompédica Linense, presentó este miércoles a su última incorporación, el extremo Javi Moreno, que llega procedente de la cantera del Almería y que ya tuvo oportunidad de debutar el pasado domingo en el encuentro con el Atlético Sanluqueño, que finalizó sin goles.

El nuevo jugador del conjunto católico estuvo acompañado por Pedro Reverte, director deportivo del Club, y Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM. El primero de ellos explicó: “Se trata de un jugador que puede jugar por ambas bandas o de enganche. Nos puede ayudar en esas tres posiciones de ataque y encima ocupa plaza sub23”.

“Javi realizó una gran temporada el año pasado con el filial del Almería y estamos seguros que va ser un jugador importante aquí”, añadió. “Solo me queda desearle muchísima suerte, que le respeten las lesiones y agradecerle que este aquí con nosotros”.

Tras las palabras del director deportivo, Javi Moreno declaró: “Me gustaría darle las gracias al club y al presidente por su confianza. El me sentí muy bien en el debut y los compañeros me han ayudado muchísimo desde mi llegada”.

El extremo pudo debutar el pasado domingo en La Condomina frente al Atlético Sanluqueño, en la primera jornada del campeonato liguero: “En la primera parte estuvimos un poco más espesos, ya que eran los primeros minutos de la temporada. Tras el descanso estuvimos mejor, nos echamos más hacia adelante y se vio más el equipo que nosotros queremos ser este año”.

El almeriense se define como un “jugador rápido, habilidoso, buen uno contra uno y buen toque de balón”.

Y es que, con 22 años, el extremo inicia una nueva andadura con el UCAM Murcia tras defender la camiseta del Almería desde juveniles. “Para este año no nos hemos marcado un objetivo a largo plazo. Nuestra intención es ir partido a partido, pero siendo ambiciosos. Si podemos estar arriba, estaremos arriba, pelearemos por todo”, finalizó.