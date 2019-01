Adiós visera, adiós

La Real Balompédica disputa este domingo (12:00) ante el UCAM Murcia, un partido histórico. Si, sí, histórico. Y no por lo que está en juego, que no dejan de ser tres puntos, importantes pero tres puntos, entre dos rivales de la parte alta. El encuentro de esta mañana ante el conjunto universitario –que por cierto nunca ha ganado en ese escenario– marca un antes y un después porque será el último en su medio siglo de vida en el que el vetusto estadio Municipal aparecerá con su visera en Tribuna. Un voladizo que hace meses que no cubre su función y que comenzará a ser derribado el lunes. La demoledora piqueta comenzará a destruir, bajo el emparo de un informe de los técnicos municipales, una parte de la historia del fútbol en La Línea.

En el apartado deportivo, los albinegros afrontan la segunda contienda consecutiva en casa después de verse descabalgados el pasado lunes de la zona de privilegio al cosechar, ante el Cartagena (0-1), su primera derrota en casa desde el 23 de abril del pasado año.

El triunfo local se paga a 2,35 La derrota del pasado domingo ante el Cartagena no impide que las casas de apuestas sigan considerando favorita a la Real Balompédica cuando juega en casa, con independencia de la entidad del rival. Esta vez la que mejor paga el triunfo local es Betstars, que abonará 2,35 euros por cada uno de los apostados. El empate se eleva a 3,15 en varias compañías y la victoria del UCAM vale 3,05, también en Betstars.

El equipo de La Línea viene de sumar un punto de seis, lo que no les priva de ser la segunda mejor Balona de todo el siglo XXI al término de la primera vuelta. Solo por detrás de aquella de la campaña 2011-12 en la que acabó jugando la fase de ascenso y a la que los elementos en forma de árbitro apearon en Tenerife. Vaya, que no es precisamente para alertarse.

A pesar de todo lo bueno que han hecho durante la primera mitad de la competición, los que entrena Jordi Roger necesitan demostrar que están capacitados para remar también en la adversidad. sin perder de vista que el que está enfrente es no solo un firme candidato al ascenso, sino uno de los mejores equipos del grupo IV y de toda la Segunda B, por mucho que en sus últimos desplazamientos haya titubeado y apenas haya cosechado un punto de doce.

Tras la sesión matinal de ayer sábado quedó confirmado que, como sucedió una semana antes, el técnico no tenía que elaborar lista de convocados, ya que solo dispone de los 18 jugadores que puede inscribir en el acta. Tras las últimas entradas y salidas el plantel ha quedado reducido a 19 futbolistas, pero el central José Manuel Carrasco está sancionado por acumulación. Por el contrario vuelve Gastón Cellerino, una vez cumplida su sanción.

En Jumilla, el próximo domingo a las 12:00 La directiva del FC Jumilla ya ha comunicado a la Real Balompédica que el encuentro de la vigésimo primera jornada del grupo IV de la Segunda B que debe enfrentar a ambos conjuntos se jugará el domingo día 20 en el Municipal de La Hoya de dicha población a partir de las 12:00. Los aficionados de la Balona tendrán la oportunidad de seguir el desarrollo del juego a través de la plataforma de streaming Footters, que una vez más acercará las imágenes de un encuentro con los de Jordi Roger como visitantes.

En cuanto al once, puede incluso que haya más cambios que los obligados. En principio entra Joe para jugar en el centro de la retaguardia junto a Kibamba y Gastón recupera su puesto en detrimento de David Moreno, delantero de circunstancias ante el Cartagena. Pero del trabajo semanal se deduce que podría haber una tercera mutación: el capitán, Ismael Chico,es probable que deje su puesto a Pablo Santana en el doble pivote.

Jordi Roger, asume que su equipo tiene “ganas de revancha” después de haber cosechado ante el Cartagena una derrota y destaca que por segunda semana consecutiva los aficionados podrán disfrutar de “un partidazo, lleno de alicientes”.

“Cuando vienes de una derrota tienes ganas de revancha, es lo bonito del fútbol, te puedes reivindicar cada semana, hay otro partidazo en La Línea, otro partidazo porque estamos ahí arriba con ellos, algo que todos hubiéramos firmado en agosto, como jugarle de tú a tú el otro día al mejor equipo de la categoría”, dijo el míster en su comparecencia semanal ante los medios.