(0-0) La Balona suma un valioso empate en Talavera y enlaza diez jornadas sin perder

La Real Balompédica ha arañado un valioso empate en Talavera (0-0), que alarga a diez las jornadas en las que el equipo de La Línea no conoce la derrota y siete en las que ni siquiera ha recibido el gol. Javi Montoya acumula ya 712 minutos de competición con el marco a cero.

Los albinegros abandonan la cuarta plaza y se sitúan quintos, pero curiosamente están más cerca (a un solo punto) del tercer clasificado, el Cartagena.

Los linense sufrieron durante los primeros 20 minutos, como ya les sucedió hace dos semanas en San Fernando. Pablo Santana y Abel Suárez -sustitutos de Ismael Chico y Sana- acusaban al principio su lógica falta de ritmo y de acoplamiento al exigente ritmo que imponen su equipo, pero salvando un centro-chut interceptado por Joe casi en la línea de gol tampoco es que el conjunto de la Ciudad de la Cerámica disfrutase de claras ocasiones.

Poco a poco los visitantes fueron encontrando a Gato y con ello oxigenando el partido, que cada vez se jugaba más de acuerdo a su libro de ruta.

El partido pudo y debió cambiar en el minuto 44. El defensa local San José, que ya había sido amonestado, soltó el codo y percutió en la cara del delantero argentino Gastón Cellerino. La jugada era de roja directa, pero con la simple amarilla el conjunto de casa se hubiese quedado con uno menos para toda la segunda mitad. El árbitro no pitó ni falta, mientras Gastón tuvo que ser atendido de una brecha que no paraba de sangrar y volvió al campo tras el descanso con un aparatoso vendaje.

La segunda parte se jugó ya de acuerdo a las normas de la Balompédica. Mucho contacto físico, mucha intensidad pero sin que el Talavera lograse hacer circular el balón.

La entrada del exbalono Óscar Martín dio más vida al ataque local y suyo fue el disparo más peligroso, tras una combinación con otro ex jugador de la Balona, Espinar.

El meta local Santomé, que tampoco es que tuviera mucho trabajo, se vio obligado a emplearse a fondo en una falta botada por Ahmed que su propia defensa tocó hacia atrás y que amenazaba con colarse.

