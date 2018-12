"Esta Balona puede hacer algo grande"

El ex de la Real Balompédica Juan Diego Molina Stoichkov ha vuelto a casa por Navidad. El futbolista sanroqueño, que dio el salto al fútbol profesional el pasado verano para enrolarse en el RCD Mallorca, augura “algo grande” para su antiguo equipo, del que considera que “está haciendo una temporada increíble”. El atacante reconoce haber recibido ofertas de otros clubes pero los bermellones han rechazado las negociaciones porque “cuentan” con él.

El hecho de vivir y trabajar en una isla, hoy en día no es impedimento para que Stoichkov siga a la Balompédica a mil kilómetros de distancia. El sanroqueño crece cada día en su nueva etapa como futbolista, pero no olvida sus orígenes. Siempre está pendiente de su Balona, a la que estuvo ligada durante dos temporadas y media, y de la que habla como si nunca se hubiera ido del Municipal.

Seis meses desde que el de San Roque se marchase a tierras malloquinas, y parece un mundo. Menos para él, que transmite la misma cercanía que cuando vestía la albinegra. “A la Balona la veo muy bien”, dice. “No la he perdido de vista en ningún momento, sigo todos los partidos. Creo que si la Balona sigue así puede hacer algo grande. Lo que les transmite el míster [Jordi Roger] a los jugadores es primordial, y eso es muy difícil”.

“Creo ha hecho una gran primera vuelta, pero sí que es verdad que en el último partido perdimos [sic] una buena oportunidad para acabar bien el año. Empezamos ganando y nos igualaron. Al final sumar siempre es bueno”, continúa. “Ahora vienen Cartagena y UCAM que son dos equipos poderosos que van a estar ahí arriba”, repasa.

“En el fútbol nunca se sabe. La temporada pasada nuestra primera vuelta fue espectacular y al final acabamos luchando por no descender”. Quién mejor que Stoichkov para decirlo, que en tres años pasó de salirse con el CD San Roque en Tercera a acabar –de momento– en el Mallorca a pelear por el ascenso a Primera.

“A la gente de La Línea tengo que agradecerle que siempre he notado su apoyo y cariño. Eso hay que valorarlo. Ojalá que 2019 sea igual que como ha acabado el 2018”, expresa. “A mí me llega el apoyo de allí, cuando termino los partidos tengo muchos mensajes desde toda la comarca”, admite.

El talento del exbalono no está pasando desapercibido para muchos clubes, que han parado a pegar en su puerta. “Es cierto que ha habido algunos clubes interesados que han preguntado por mí, pero el Mallorca ha dicho que no porque cuenta conmigo. Este es mi primer año en Segunda y también quieren que me adapte con ellos”.

En su primera aventura en el balompié profesional, Stoichkov ha tenido que sufrir un proceso de adaptación para adecuarse a la alta exigencia de este deporte, a lo que dice: “Cuando te dan la oportunidad hay que aprovecharla. Segunda es una categoría muy complicada, aquí se corre mucho más y he tenido que adaptarme”.

El sanroqueño lleva dos goles en los casi 500 minutos ha disputado como profesional entre liga y Copa del Rey. “El míster habló conmigo y confió en mí. De momento, soy el que más ha corrido esta temporada de todo equipo. Puedo estar tranquilo y orgulloso si sigo trabajando así. Estoy muy contento en Mallorca”, asegura.

“Ahora mismo estamos peleando por estar ahí arriba [el Mallorca es octavo a un dos de playoff], pero todavía queda mucho. Sería lo más grande subir a Primera. Sueño con marcar el gol que nos de el ascenso”, sentencia.