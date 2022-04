Balonos: que no falte nadie

Un partido de esos de todo o casi nada. Una final adelantada en toda regla. Un duelo por la supervivencia en 90 minutos que se aventuran angustiosos. Real Balompédica y Sevilla Atlético dirimen este sábado (19:00, en directo por Footters) en el Municipal de La Línea un encuentro que decidirá a quién le aprieta más la soga en las cuatro jornadas que restan y en el que incluso está en juego ese golaveraje que amenaza con ser importante dentro de un mes. Chironi y casi con total seguridad Aly Coulibaly son bajas en los de casa, en los que no sería nada extraño que reapareciese el meta tarraconense Alberto Varo.

Balona y Sevilla Atlético llegan a su partido de la jornada 34 empatados a 42 puntos. Con tres de renta sobre los puestos de descenso. Cuando el segoviano Germán Cid Camacho decrete el comienzo de las hostilidades ya conocerán el resultado de uno de sus perseguidores, la UE Cornellà, que visita al Real Madrid Castilla. El otro rival directo en esta pelea por la supervivencia en el grupo II de la Primera RFEF, el Atlético Sanluqueño, recibe el domingo en El Palmar al ya descendido Costa Brava.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo (Nacho Miras); Serge Leuko, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Nico Delmonte, Sergi Monteverde; Loren, Leandro Martínez, Koroma e Iván Martín. Sevilla Atlético: Javi Díaz; Valentino, José Ángel, Kike Salas, Juan María; Zarzana, Adri Peral, Juanlu, Luismi Cruz; Nacho Quintana e Iván Romero. Árbitro: Germán Gil Camacho (Segovia). Ha dirigido a la Balona en tres ocasiones, en las que la Balona obtuvo un triunfo y dos empates. El filial sevillista ha firmado con este trencilla una derrota y cuatro tablas. Hora: 19:00 (Jornada 34 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters y Fuchs). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El Sevilla Atlético (en ocasiones bajo la denominación de Sevilla B) ha visitado a la Real Balompédica en 23 ocasiones, con un balance de 13 triunfos locales, tres nervionenses y siete empates. La pasada campaña se impusieron los albinegros por 3-1.

El club ha querido rodear un partido de tantísima trascendencia del máximo ambiente bajo el mensaje de que "la afición hace la Recia". Por eso ha establecido el precio de las entradas a cinco euros. Ha brindado la oportunidad de adquirir un abono por diez para los tres partidos que aún deben disputar los albinegros en casa. En el prólogo rendirá homenaje a tres exbalonos de prestigio que además tienen pasado sevillista: el meta hispalense Domingo Moreno, el defensa uruguayo Julio César Lorant y el centrocampista guadiareño Juanjo Bezares. Por si fuera poco a través de sus redes sociales las proclamas para que los linenses acudan al estadio han sido constantes durante la semana.

Pero al final serán once para once a la hora de decidir tres puntos que valen su peso en oro. La Balona llega al partido envuelta en una crisis de credibilidad (un triunfo en cuatro jornadas y ante el ya descendido Betis Deportivo Balompié) y con una capacidad anotadora que ya no merece ni análisis: con 25 dianas en el tercer peor goleador del grupo II y el cuarto de toda la categoría.

De cara al partido con el filial franjirrojo es baja confirmada Gabriel Chironi, sancionado tras su expulsión en Albacete. Y casi tres cuartos de lo mismo sucede con Aly Coulibaly, con problemas en un talón. La gran novedad en la convocatoria puede ser el regreso del meta Alberto Varo, que ha recortado los plazos de su recuperación tras sufrir en Madrid una rotura en el cuádriceps. Y mucho ojo que con la confianza que tiene Monteagudo en él no acabe dándole la titularidad.

En cuanto al once, la gran duda es quién ocupará la plaza del centrodelantero. Hay quien especula incluso con que la Balompédica vuelva a jugar sin nueve y esa plaza sea para Alhassan Koroma. Aunque la terca realidad demuestra que lo más probable es que una vez más se haga efectivo aquello del principio de Toshack y sea Iván Martín el elegido para convertirse en el referente ofensivo. Tampoco sería nada extraño que Serge Leuko forme parte del once y Loren juegue en su posición natural de extremo.

Precisamente de sus delanteros habló el míster en su comparecencia prepartido: “Siempre los defiendo pero tienen que mirarse hacia dentro y buscar su momento. El día del San Fernando puse a Leandro [Martínez] y el único que falta para debutar de inicio es Toledano con el que ya hablé. Son los que tenemos y hay que sacar el máximo rendimiento de ellos”, afirmó el preparador balono.

Monteagudo: "El noventa por ciento de la permanencia pasa por ganar al Sevilla Atlético"

Monteagudo es rotundo a la hora de referirse a la trascendencia del duelo con el filial sevillista: "El noventa por ciento de la salvación pasa por poder ganar en casa al Sevilla".

Por eso, no le duelen prendas al reclamar la ayuda de la grada: "La gente es consciente de lo que nos jugamos. Necesitamos la misma fuerza que el día del Betis, es un año muy largo con mucho esfuerzo de todo el mundo”.

En relación al rival, el preparador albaceteño subraya el poderío individual de chicos como Salas, Romero, Juanlu, Luismi... "Llegan al partido en la misma situación que nosotros. Fuera de casa están perdiendo más y nosotros tenemos que intentar hacernos fuertes en casa".

"Es un filial diferente porque tienen esa mala leche de equipo de la calle, no es un filial frío, son calientes y eso tenemos que manejarlo porque somos un equipo con experiencia", recalcó, en un mensaje que parecía destinado a su vestuario, que precisamente no ha hecho gala de oficio en las últimas contiendas.