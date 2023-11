La Balona, a enderezar de nuevo la nave

La Real Balompédica Linense, con un balance aceptable en casa (una sola derrota) recibe este domingo (16:30, en directo a través de Notikumi) a un UCAM Murcia con el que está empatado a puntos (17), pero que fuera de casa acumula cinco derrotas y un empate. Números fríos antes de un partido con muchas aristas, al que los de La Línea llegan tras una decepcionante derrota en Vélez Málaga que ponía fin a una racha de cinco partidos sin perder. La Balona afronta el duelo con los mismos 17 futbolistas de la pasada semana y el técnico, Baldomero Hermoso Mere, anuncia cambios en el once. Cinco canteranos se han ejercitado este sábado con la plantilla de Segunda Federación.

Y ahí está otra vez. En el eterno cruce de caminos en el que parece obligado asentarse en este grupo IV de la cuarta categoría nacional. La Balona está otra vez en ese punto en el que una victoria puede auparle (o casi, según otros marcadores) a los puestos de play-off y una derrota abre la puerta a que los de la zona baja se le acerquen.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo Ackerman; Miguel Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Sergi Monteverde, Nani; Dani Santafé, Javi Pérez; Santi Jara, Fran Carbià y Aridane Santana. UCAM Murcia: Zorro, Ramón Blázquez, Alonso, Vicenta Romero, Víctor Mena, Yasser, Fer Pina, Luque, Fabián, Jorge García y Arturo. Árbitro: Jaime Muñoz Moreno (Torrejón de Ardoz -Madrid-). Es su primera temporada en la categoría. No ha arbitrado partidos a estos conjuntos. Hora: 16:30 (Decimotercera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de este enlace). Estadio: Ciudad de La Línea. Antecedentes: La de este sábado es, desde que se vieron las caras por primera vez en la 2012-13, la séptima visita del UCAM a la Balompédica- Los murcianos solo ganaron en una ocasión (13 de enero de 2019) por 0-2. En el primer enfrentamiento en La Línea se impuso la Balona por 2-1 con un doblete de David Hernández. Los tres duelos posteriores con la Balona como local acabaron con empates sin goles. Los locales han sumado tres triunfos, en último en la visita más reciente (sábado dos de octubre de 2021) por 2-0, con goles de Garard Oliva y Dorrio.

Los albinegros, que llegan con su credibilidad cuestionada y después de juramentarse para no repetir el nivel de la pasada jornada, no se fían de la racha negativa de los murcianos como visitantes. Y hacen bien. El potencial de los de azul y dorado invita a pensar que revertirán esa dinámica. Y la mera estadística, que su primer triunfo lejos de La Condomina cada vez está más cerca. Y la de este domingo es su primera oportunidad.

La Balona repite convocatoria. Los mismos 17 jugadores que vivieron el accidentado desplazamiento a Vélez Málaga, donde se consumó la primera derrota albinegra después de cinco jornadas. Es decir, los 17 integrantes del primer plantel que están sanos, ya que se mantienen en el dique seco Javi Fernández, Pepe Greciano y el brasileño João Pedro, cuyo contrato ha sido prorrogado hasta 2025 esta misma semana.

Precisamente las ausencias propiciaron que este sábado hasta cinco canteranos participasen de la sesión preparatoria a puerta cerrada en la que Mere ultimó los detalles del partido con el UCAM. Dos, el defensa taraguillero Josema (que ya ha formado parte de varias convocatorias) y el atacante tarifeño Álex Cantera son ya poco menos que habituales. A ellos se han sumado esta vez tres juveniles: Iván Báez (el hijo mayor de Jorge Báez, exjugador de Balona y Algeciras CF), Adrián Melgar, que ha regresado esta temporada al conjunto albinegro tras pasar por el CD San Roque, y Pedro Joaquín López (Pedro), otro que ha vuelto a casa después de una aventura en la AD Los Cortijillos de Los Barrios.

En cuanto al once, el propio entrenador adelantó en su comparecencia semanal prepartido que tras la derrota (y la imagen) de Vélez habrá cambios, pero no detalló cuáles. No sería nada de extrañar que restañase el sistema con tres centrales (visto el buen rendimiento que está ofreciendo Sergi Monteverde en ese puesto) y que prescindiese del doble nueve, que no aportó nada o casi nada en la visita al Vivar Téllez.

Mere reclama reacción inmediata

El técnico confía en que la derrota ante el Vélez haya provocado la autocrítica en sus hombres y quede en una anécdota: “Queremos ver sensatez y humildad. La sensación que me quedó el domingo no fue la habitual, sobre todo si tomamos como referencia el último mes y medio. Este resultado nos tiene que servir para trazar una línea y que la mala dinámica dure solo un partido”.

“La igualdad es muchísima, no ganar te puede acercar a los puestos de abajo” dijo en referencia a lo que supondría una segunda derrota. "Hay que enlazar empates con victorias porque perder y empatar te lleva al mal camino y queremos recuperar lo que habíamos sido en el último mes y medio", insistió.

Mere entiende que el UCAM seerá uno de los equipos que pelee por el ascenso. “Todos tenemos nuestros pequeños problemas y ellos están teniendo un rendimiento malo como visitantes. La causa la podrá saber su entrenador, pero lo que todos tenemos claro es que van a alterar esa dinámica y no queremos ser nosotros los que provoquen ese cambio”.