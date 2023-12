El Marbella, sancionado por segunda vez por lanzamientos de objetos al campo

El Juez disciplinario único para competiciones no profesionales del fútbol español impuso tras la decimosexta jornada en el grupo IV de Segunda RFEF una multa económica al Marbella FC por el lanzamiento de objetos al campo durante el partido del pasado domingo ante el Vélez, que finalizó con empate a un gol. El tanto de los locales fue anotado por el exbalono José Manuel Carrasco.

El conjunto costasoleño, que disputa sus partidos en La Dama de Noche (un recinto del que es dueño el propietario de la Real Balompédica, Andrés Roldán), es sancionado por segunda vez, ya que hace dos semanas le fue impuesto un castigo idéntico por culpa de una botella de agua con tapón que acabó en el césped durante el partido con el Yeclano.

Por segunda semana consecutiva, el Marbella FC es multado por incidentes del público, que en ambos casos el Juez único ha calificado como leves, lo que supone que éste aplica el artículo 117 del Código Disciplinario de la Federación Española que establece una sanción de hasta 602 euros.

En esta ocasión, es por el lanzamiento de objetos durante el partido de este pasado domingo ante el Vélez. Fue durante la celebración del gol del conjunto de la Axarquía, en el minuto 73, y cuando un jugador de este equipo hizo gestos a la grada.

"Mientras los jugadores del club visitante celebraban el gol cerca de la grada donde se ubicaban los aficionados que portaban banderas y vestimentas del club local, lanzaron una botella de agua de 50 centílitros al terreno de juego, junto con una lata de aluminio de 33 centílitros, ambas completamente vacías", reflejó el árbitro en el acta.

También explicó que "no llegaron a impactar en ningún integrante del terreno de juego".

En ese mismo expediente es sancionado Olguín, que vio su quinta amarilla y que no podrá jugar en Águilas en la primera jornada de 2024. En los de casa no podrán hacerlo el algecireño Francis Ferrón (ex de la Balona) y Cabrera.