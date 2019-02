El Comité mantiene la segunda amarilla al jugador del Sanluqueño expulsado en La Línea

La Jueza Única del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha mantenido la segunda amarilla que el jugador del Atlético Sanluqueño Alberto García Gutiérrez en el encuentro que su equipo disputó el pasado domingo frente a la Real Balompédica en La Línea y que supuso su expulsión en el minuto 60.

El conjunto de El Palmar había realizado a través de las redes sociales la comunicación oficial de que recurría esa segunda adminición y de acuerdo al vídeo que adjuntaba no se antojaba imposible que su queda prosperase, porque se observaba un cabezazo fortuito y no una acción temeraria como reflejaba el acta. Sin embargo el Comité se limita a reflejar la sanción, como si no hubiese existido recurso alguno sobre el que tuviese que realizar análisis.

Este mismo organismo sanciona al jugador del Villanovense Espín (un partido por acumulación) al delegado Blázquez Pulido (dos).

También queda inhabilitado por dos partidos el entrenador del Sanluqueño, Abel Gómez, expulsado al protestar la jugada que supuso la expulsión de su jugador Alberto García.