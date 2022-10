Trata de arrancarla Alberto

La Real Balompédica Linense abre este sábado (17:00) la séptima jornada en el grupo I de la Primera Federación. Lo hace con un derbi provincial, con un partido de esos de toda la vida que le lleva hasta el estadio Iberoamericano, un recinto al que gusta ir, para medirse al San Fernando CD. Los linenses, que no conocen el triunfo, afrontan una contienda en la que, desde fuera, son muchos los que aseguran que está en juego el cargo del preparador, Alberto Monteagudo, pero lo cierto es que ninguna voz autorizada se ha pronunciado al respecto. Son bajas Gerard Oliva, sancionado, y Bobby Duncan, que continúa en Londres tratando de resolver sus problemas burocráticos. Nacho Heras fuerza para poder ocupar la plaza de nueve.

Derbi provincial a la vista. Derbi con sabor a fútbol de antaño entre un San Fernando relanzado con la llegada del exalgecirista Salva Ballesta y una Balona que acumula tres empates consecutivos y que busca desesperadamente su primera victoria y sus señas de identidad. Casi da igual el orden de los factores.

Ficha técnica San Fernando CD: José Perales, Antonio Marín, Rafa Páez, Manu Farrando, José Carlos; Antonio Caballero, Dani Molina, Bicho; Gabri Martínez, Rubén del Campo y Javi Navarro. Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Masllorens (Nico Delmonte), Antonio Romero; Omar Perdomo, Yassin Fekir, Toni García y Alhassan Koroma (Nacho Heras). Árbitro: Antonio Alberola Rojas (Ciudad Real). En los tres encuentros que ha dirigido a la Balona, los albinegros han sumado dos victorias (en casa) y un empate (a domicilio) Hora: 17:00 (Séptima jornada en el grupo I de la Primera Federación. En directo por InStat.tv, para abonados). Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur, en San Fernando. Antecedentes: Desde la fundación del conjunto azulino, en 2009, la Balona ha visitado en once oportunidades al San Fernando (una en Copa del Rey y otra, en Copa Federación). El balance es de tres triunfos locales, cuatro empates y otros tantos triunfos del equipo de La Línea. La pasada campaña ambos equipos firmaron tablas.

Los albinegros, que solo han perdido en uno de sus tres desplazamientos (en Riazor) viajarán hasta la Isla acompañados por un buen número de hinchas, aficionados fieles que, al amparo del acuerdo para los precios de las entradas entre los dos clubes, no han perdido la fe en ver salir a los suyos de la zona de descenso en directo. Un triunfo en Bahía Sur le proporcionaría esa satisfacción de manera instantánea en espera de ver cómo se desarrolla el resto de la jornada. Por lo pronto pita un árbitro que, hasta ahora, ha sido talismán para los de La Línea y el escenario trae no pocos buenos recuerdos.

Después de los últimos resultados están en tela de juicio, porque así es este deporte, no solo las alineaciones, sino el dibujo que emplea Monteagudo. La ley inexorable de acordarse siempre del que no está cuando las cosas no funcionan.

Esta vez está por ver si el míster tiene que deshacer su sistema ante la falta de nueve. Descartados están Gerard Oliva y el inédito Bobby Duncan. Así que a la espera del diagnóstico de Nacho Heras, o éste ejerce de delantero o al preparador no le quedará otra que recurrir al mal llamado falso nueve y esa papel se antoja que el que mejor puede desempeñarlo mejor es el internacional sierraleonés Alhassan Koroma. A no ser Monteagudo diga lo contrario.

Por lo demás parece poco probable que el preparador toque una defensa que ha encajado un gol en tres jornadas y asalta la duda de si volverá a confiar en Nico Delmonte o devolverá al once a José Masllorens en el eje de la medular. A partir de ahí es fácil apostar por Omar Perdomo y hasta por Toni García, aunque de este último ya ha dejado caer el entrenador que le está funcionando muy bien como recurso desde el banquillo.

A pesar de la racha adversa, Monteagudo no pierde la calma. “Estoy más tranquilo que la temporada pasada, aunque esté tardando en llegar la primera victoria”, dice con convencimiento. “Me da que tenemos más fútbol, aunque es evidente que nos está costando”.

Monteagudo recuerda que igual que su equipo todavía no ha celebrado un triunfo “solo ha perdido dos veces” e incluso desliza, en referencia a su visita a la Isla que los albinegros “son mejores” cuando juegan fuera de casa.