El San Fernando recupera al meta Perales para la visita a su estadio fetiche

El San Fernando Club Deportivo acude este domingo (12:00) a un recinto que no se le da nada mal. No solo es que ganase 0-3 la temporada pasada -en el que acabó por ser su último triunfo de ese curso- sino que no pierde en el Municipal de La Línea desde hace nueve años. Y casi mejor no recordar alguno de los marcadores que consiguió su antecesor, el extinto CD San Fernando. Pablo Alfaro ha podido recuperar a última hora al meta José Perales, así que el conjunto azulino acude con solo dos bajas: el lesionado Rafa Páez y el sancionado Lanchi. Prueba de la importancia que los visitantes conceden a esta contienda es que el presidente, Louis Kinziger, ha presenciado dos de las sesiones preparatorias de la semana para respaldar a sus jugadores.

Cinco visitas consecutivas lleva el San Fernando sin perder en La Línea, donde firmó su último revés en la andadura 2013-14 (3-1). Ese tradicional idilio, el triunfo ante el Badajoz de la pasada jornada y el respaldo de más de un centenar de hinchas empujan al conjunto de la Isla de León a buscar un triunfo que, confía, podría cataputarle incluso fuera de los puestos de descenso.

El meta José Perales (que cuajó un partido enorme la pasada campaña en el mismo escenario del duelo de este domingo) fue baja la pasada semana y a pesar de que parecía descartado se ha ejercitado los dos últimos días con los suyos y queda la duda de si volverá al marco o el míster, Pablo Alfaro, mantendrá al mejicano Sebastián Fassi, que dejó su portería a cero ante el Badajoz.

Con la vuelta de Perales son solo dos las bajas visitantes: Rafa Páez y Lanchi mientras que vuelve el francés Jonathan Biabiany (otro de los grandes responsables del 0-3 de la pasada andadura). Toni Gabarre, que apenas se ha ejercitado durante la semana, también está a disposición del preparador.

Antonio Marín -tras un largo periodo de inactividad- y David Ramos son las principales opciones para el lateral derecho, aunque el entrenador ya advierte que quizás es muy prematuro que el primero sea titular. Eso, sin descartar a David Ramos. En este último caso, que parece el más probable, el exbalono Alfonso Martín -que durante la semana se ha deshecho en elogios para su exequipo- se antoja el principal candidato para volver al once.

Pablo Alfaro asegura que su equipo es consciente de su situación y que el triunfo ante el Badajoz solo ha supuesto un estímulo. “No hay ningún tipo de relajación porque somos conscientes de la situación en la que estamos. Y vamos con la única intención de hacer un buen partido en La Línea y de pelear por los tres puntos para poder dar otro saltito hacia adelante”.

“Somos conscientes de que la Balona, precisamente ahora porque ha dejado de ganar un par de partidos es aún más peligrosa”, dijo a los medios del club. “Es un equipo que también ha cambiado de entrenador y ahora está Escobar, un técnico veterano que sabe donde está cualquier baldosa del estadio de la Balona porque lo ha entrenado durante varias épocas y normalmente con éxito”.

“Por eso sabemos que va a ser un partido difícil, súper competido. Ellos no querrán estar otro partido sin ganar, pero son intereses totalmente opuestos a los nuestros. Además, es un derbi de cercanías y con dos equipos cuyas aficiones se llevan muy bien, pero durante los 90 minutos cada uno defenderemos nuestros intereses”, añadió.

“Además si somos capaces de hacer las cosas bien y de competir para alcanzar nuestro objetivo de ganar en La Línea, pues nos acercaríamos a otro rival que se colocaría en una situación incómoda", valoro el entrenador maño.

"Esto es una competición y consiste en controlar casi todo lo que dependa de ti. En los duelos directos tiene ese valor. Sé que el aficionado piensa en ello y nosotros también cuando acaban los partidos, pero debemos centrarnos en ver cómo competir y jugar al fútbol en un estadio en remodelación, en una mañana de viento como también estamos acostumbrados aquí en San Fernando. Y a partir de ahí a intentar hacerlo lo mejor posible”, recalcó.

