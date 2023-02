Balona: es momento de espabilar

Real Balompédica Linense y San Fernando CD disputan este domingo (12:00) en el Municipal de La Línea uno de esos partidos que, aunque tras se finalización resten catorce jornadas, se antojan valiosísimos de cara a la permanencia en Primera Federación para ambas escuadras. Los locales, inmersos en una mala racha de resultados, distanciarían a su rival a siete puntos en caso de vencer. Los azulinos se colocarían a uno de los albinegros con la ventaja añadida del golaveraje si triunfan. La Balona afronta el encuentro con cinco bajas y cuatro canteranos en la convocatoria: Adrián Galindo, Fernando García, Javi Méndez y Antonio Canilla. Nico Delmonte y Yassin Fekir apuntan al once iniciales.

Tiempo de dificultades, que por otro lado era previsible que llegasen antes o después. Momento de cerrar filas en torno a un equipo que necesita, como su propio técnico admite, no contentarse con hacer medios partidos, porque eso ya le ha pasado factura en los dos últimos compromisos.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Papa Cámara, Fran Morante, Nico Delmonte, Joel del Pino; Álex Guti, Masllorens, Borja López, Omar Perdomo; Yassin Fekir (Joao Pedro) y Alhassan Koroma (Yassin Fekir). San Fernando CD: Sebastián Fassi (José Perales); David Ramos, Manu Farrando, José Carlos, Luis Ruiz; Dani Molina, Alfonso Martin, Dani Aquino; Ilyas Chaira, Toni Gabarre y Gabri Martínez. Árbitro: Pablo Morales Moreno (Vera -Almería-). La Balona ha logrado dos triunfos y un empate con este trencilla. El San Fernando firmó tablas en su único duelo. Hora: 12:00 (Vigésimo cuarta jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea Antecedentes: Desde su fundación en 2009, el San Fernando Isleno CD ha visitado a la Balona en ocho ocasiones, seis de ellas en la extinta Segunda B y una, en Tercera. El balance es de solo dos victorias locales, otros tantos empates y cuatro triunfos azulinos (el último, en curso pasado por 0-3).

La Balona, inmersa en su peor racha de resultados desde que desembarcó en el cargo Rafa Escobar, se enfrenta no solo al San Fernando, un rival mucho más complicado y capacitado de lo que parece señalar su clasificación, sino a una correlación de bajas que igual no le impiden formar un once competitivo, pero que sí que reducen y mucho su arsenal para unas sustituciones que han resultado determinantes en muchas de las jornadas precedentes.

La Balona, que enlaza tres jornadas sin vencer y una sola victoria en los últimos cinco partidos, afronta el choque sin Loren, Jesús Muñoz y Antonio Romero por sanción y Bobby Duncan y Connor Ruane, por lesión. Por si fuese poco Alu Koroma, que se ha entrenado solo dos veces esta semana, forma parte de la convocatoria, pero lo hace casi de manera testimonial. Por el contrario vuelve Yassin Fekir, que se perdió el duelo en Mérida por enfermedad.

Ante este cúmulo de bajas, Rafa Escobar ha citado a cuatro jugadores de la cantera, a los que la situación va a acabar por abrir la puerta de la tercera división del fútbol nacional: el tarifeño Adrián Galindo y el granadino Fernando García y dos juveniles: Antonio Canilla y Javi Méndez, el único de este grupo que ya ha disfrutado de minutos en la categoría.

En lo que respecta al once, el propio entrenador adelantó que Borja López, que venía jugando de central, regresa a la zona media. La lógica induce a pensar que el argentino Nico Delmonte ocupará su plaza en el eje de la zaga. En el resto del once la única posible variante, porque el entrenador tampoco tiene mucho donde escoger, es que Yassin Fekir encuentre hueco en detrimento bien de Joao Pedro bien de Alhassan Koroma.

Escobar, que no quiere detenerse en las bajas (“para eso tenemos una plantilla de veintidós futbolistas”) dijo en referencia al rival: “El San Fernando es un equipo hecho para algo completamente distinto al nuestro, con el objetivo de pelear por el play-off de ascenso, con jugadores de muchísima calidad, que tiene mejores resultados en casa que fuera”.

“Yo me espero un San Fernando potente, muy físico, que tiene la necesidad de puntuar y que utiliza tanto el ataque posicional con el juego directo, pero yo creo que podemos ser protagonistas del partido", vaticinó. "Tendrá su influencia el viento, aunque ese aspecto nosotros en cierta medida podemos estar acostumbrados", abundó.