Y entre col y col, una final

La Real Balompédica recibe este sábado 12 de marzo (17:00, en directo por Fuchs Sport) a un San Fernando venido a más. Un encuentro peliagudo para los de casa después de una semana extraña en la que se ha hablado demasiado poco de lo que sucederá en el terreno de juego y de su trascendencia. La entidad trata de unir voluntades y permite que cada abonado lleve un invitado al estadio. Vuelven Fran Morante y Serge Leuko, de manera que Jesús Muñoz y Chironi son las únicas bajas para un duelo que el míster, Alberto Monteagudo, advierte que, como todos los que quedan, hay que afrontar “como una final”.

Semana larga, muy larga para los balonos. Salpicada de acontecimientos, casi ninguno agradable, que han eclipsado un partido que vale su peso en oro y ante un equipo que no es que llegue a La Línea lanzado, es que parece un obús. La siempre dolorosa derrota en el Clásico a manos del Algeciras quedó pronto sepultada con la participación de la Balompédica en la gestación de la 'Asociación de Clubes de la Tercera categoría Nacional' y la posterior amenaza de la Federación Española de la expulsión de la entidad de la Primera RFEF de cara al curso que viene, dos hechos que han colocado a los albinegros en el epicentro de la información deportiva a nivel nacional.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Víctor Mena (Fran Morante), Connor Ruane; Coulibaly, Nico Delmonte; Koroma, Antoñito, Leandro Martínez y Gerard Oliva. San Fernando CD: José Perales, Saúl González, Juan Rodriguez, Sergio Ayala, Luis Ruiz; Caballero, Marc Carbó, Bicho, Biabiany, Francis Ferrón y Rodrigo Sanz. Árbitro: Sergio Escriche Guzmán (Valencia). Ha dirigido una vez a cada uno de estos equipos, en ambos casos fuera de casa y los dos saldaron sus partidos con empate. Hora: 17:00 (Jornada 27 del grupo II de la Primera RFEF. En directo por Fuchs Sports, de manera gratuita). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: Desde su fundación en 2009, el San Fernando Isleno CD ha visitado a la Balona en siete ocasiones, seis de ellas en la extinta Segunda B y una, en Tercera. El balance es de solo dos victorias locales, otros tantos empates (uno de ellos el curso pasado) y tres triunfos azulinos (el último, en 2019).

Lo cierto es que tratando de mantenerse ajeno a tanto vaivén, lo que no siempre es fácil, Alberto Monteagudo y sus chicos han preparado en el Santa María Polo Club de Sotogrande (San Roque) un duelo que se antoja importantísimo para su devenir en la liga. Aunque tanto los resultados de sus perseguidores en la jornada precedente como los de los partidos aplazados han concedido una tregua, los linenses arrancan la vigñesimo séptima jornada con cuatro puntos de renta sobre los puestos de descenso y con un cada vez más exiguo margen de error. Sobre todo en casa, visto que fuera la cosecha es exigua, por no decir casi nula.

Los locales no podrán contar 'por sanción en este duelo con el que fue su mejor futbolista en el Nuevo Mirador, Jesús Muñoz, cuya renovación hasta 2024 ha sido anunciada este mismo viernes.. Tampoco con Gabriel Chironi, que aspira a estar al menos a disposición del preparador para el desplazamiento del domingo 20 a Castellón. Por el contrario recuperan, siquiera sea para la convocatoria, a Fran Morante y al camerunés Serge Leuko.

En el once está por ver cómo suple Monteagudo la vacante del eje de la zaga. Tiene tres opciones: retrasar a Delmonte (que se antoja muy poco probable), alinear a Fran Morante o colocar a Víctor Mena como central. El míster no da pistas, pero esta última opción, que igual se antoja la más extraña, es la que parece más cercana.

En el costado derecho de la retaguardia Loren debe encontrar recompensa a su buen partido en Algeciras... a no ser que adelante su posición a la de extremo. Y ojo que en pivote puede haber alguna sorpresa para conseguir esa mayor llegada que tanto reclama el míster.

Monteagudo, que sostiene que su plantilla se mantiene al margen de toda la problemática creada por la gestación de la asociación de clubes, reclama a su plantilla que dé “una vuelta de tuerca” para evitar que la situación se vuelva más complicada y entiende que el camino es mantener el nivel defensivo y mejorar el apartado atacante. “Al final se trata de afrontar cada partido como una final”, suscribe.

El técnico, que mantiene la confianza en sus tres delanteros-centro, admite que en determinados casos puede recurrir al falso nueve y habla de mantener el máximo respeto por el contrincante.