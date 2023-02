Alfonso: "El partido de La Línea es muy especial para mí y muy importante para el San Fernando"

El San Fernando CD acude el domingo (12:00) a La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica después de lograr ante el Badajoz un triunfo que le mantiene a un solo paso de los puestos de permanencia en el grupo I de la Primera Federación. El conjunto azulino llegará comandado por un exbalono, el centrocampista Alfonso Martín, que se incorporó al conjunto de la Isla durante el mercado de invierno procedente del Atlético Baleares.El jerezano confiesa que para él se trata de un partido “muy especial” para él y “muy importante” para su equipo.

Alfonso Martín pasó por la Balona en la campaña 2016-17, bajo el mando de Manolo Ruiz. “Aunque yo ya había jugado antes en Segunda B, cuando fiché por la Balona venía de estar dos años en Tercera y fue en La Línea donde se me ofreció la posibilidad de seguir creciendo y por eso le estaré siempre muy agradecido tanto al club como a Manolo Ruiz, que apostó fuerte por mí”, comenta el jerezano, que después ha vestido, entre otros los colores del CD Vitoria (filial del Éibar), Cultural, Alcorcón, UD Melilla y Atlético Baleares.

“Mi paso por La Línea me permitió crecer deportiva y personalmente después incluso he tenido la oportunidad de disputar varios play-offs y como tengo claro que la Balona me ayudó a todo eso y por supuesto guardo muy buenos recuerdos de mi paso por allí”, agrega en declaraciones a Álvaro Gallardo, de Radio Algeciras de la Cadena Ser.

“La verdad es que he probado varios años estar fuera pero al final se rinde mejor estando cerca de los tuyos y además he llegado a un San Fernando que está haciendo las cosas muy bien desde hace varios años, está creciendo y por eso no lo dudé cuando me llegó la oferta”, desliza el mediocampista.

“Estamos en una competición muy igualada, da igual el equipo que tengas que según si entras en dinámicas positivas o negativas vas hacia un lado o hacia otro”, señala en referencia a la marcha de su nuevo equipo.

“Esta es una liga muy competitiva, en la que el último puede ganarle al primero y como hay un grupo bastante amplio de equipos metido en la pelea por la permanencia mantenemos la confianza en que la lograremos", abunda.

“Desde que he llegado a San Fernando he visto al equipo muy enchufado, esta última victoria entiendo que nos va a dar un plus para lo que viene ahora”, sostiene Alfonso Martín. “Nosotros somos conscientes de que en La Línea nos espera un partido complicado, un derbi, y aunque la Balona está en una situación más cómoda que nosotros son solo cuatro los puntos de diferencia”,

“Allí vas ganando cero-uno y te dan la vuelta rápido, porque los partidos tienen mucho ritmo, mucha intensidad y puede pasar de todo”, reflexiona.

“Conozco bien a la Balona, porque la sigo y porque mantengo una muy buena relación con Ismael Chico”, señala en referencia al director deportivo de los albinegros. “Es un equipo muy intenso, muy vertical, que ha mejorado muchísimo desde la llegada de Rafa Escobar”.

Los aficionados azulinos pueden adquirir entradas 10 euros tanto on-line como el mismo domingo en las taquillas del Municipal como consecuencia de un pacto entre ambos clubes que arrastra de la primera vuelta,