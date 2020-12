El San Fernando CD hace piña para frenar su crisis el próximo sábado (18:00) ante la Real Balompédica Linense, en un encuentro que se esenificará en el estadio Iberoamericano de Bahía Sur y que el entrenador local, Jovan Stankovic, asegura que los azulinos van a ganar “sí o sí”además de adelantar una revolución en el once. El presidente, Noly Gómez, que pide al preparador que “dé con la tecla” asume que la afición “está enfadada y con todo su derecho”.

La derrota ante el Algeciras del pasado sábado ha acabado de convertir en un polvorín el San Fernando CD, que se siente en la necesidad de rearmarse para afrontar con garantías el encuentro de la séptima jornada del subgrupo IV-A de la Segunda B en el que recibirá la visita de la Balona. El técnico, el serbio Jovan Stankovic, compareció este martes en rueda de prensa extraordinaria, en primer lugar para disculparse por su conducta del pasado sábado, cuando abandonó la rueda de prensa posterior al duelo con los albirrojos sin atender a los medios locales, y posteriormente para desarrrollar su particular diatriba sobre lo que está sucediendo:

“Me gustaría transmitir que durante esta semana se está preparando la revolución del equipo y, a pesar de las bajas, se está trabajando para corregir los errores para poder salir el sábado contra la Balona, dejar los tres puntos en casa y empezar a levantar la cabeza”, dijo.

“Sé que hay presión por los resultados, pero como profesionales mis jugadores y yo estamos dando lo máximo de cada uno y seguro que van a venir los resultados y vamos a levantar la cabeza”, abundó.

“Estoy bien. He pasado malos días y, como he dicho, estamos en un momento complicado, pero esto es fútbol”, replicó al ser preguntado sobre su estado de ánimo. “Lo más importante es que la afición no está contenta, que es normal, y estamos trabajando esta semana en una revolución del equipo y creo que el sábado vamos a salir a por todas para dejar los tres puntos en casa”.

El míster azulino repitió que está trabajando en una “revolución” y añadió: “Esta semana habrá cambios y se va a ver en el campo, se notará el día del partido”.

La continuidad del exjugador de Real Mallorca y Atlético de Madrid ha estado en entredicho desde que su equipo cayese hace dos jornadas ante en su visita a Las Palmas Atlético. “No temo por el puesto, pero estoy preocupado porque es una pena, estoy en un gran club”, dijo al respecto.

“Sería una pena no seguir porque sé que este club va a ser grande, porque se están haciendo cosas, en todos los niveles, bastante bien. No temo, porque nunca he tenido miedo de nadie, pero sí que estaría descontento si no sigo aquí, pero es normal después de malos resultados. Pero, de momento, soy entrenador del San Fernando CD y el sábado vamos a ganar el partido, estoy seguro”, abundó.

“La ilusión no ha bajado nada” finalizó. “Soy profesional y quiero sacar esto adelante. Quiero agradecer a todos que me hayan dado otra oportunidad. Vamos a ganar el sábado sí o sí”.

Noly Gómez: "El rendimiento no responde a la inversión realizada"

Por su parte el presidente de los azulinos, Manuel Gómez Fontao [Noly Gómez] quien en declaraciones a Ser Cádiz dijo comprender el malestar de sus aficionados, recalcó que el técnico no ha sido ratificado tras la derrota ante los de Salva Ballesta: “No entiendo que se nos diga que no hemos salido a respaldarle, en ninguna empresa se anuncia la continuidad de un empleado”, deslizó.

“Aquí hay un inversor y un director deportivo que son los que toman decisiones en el apartado deportivo, yo tengo otras funciones, y ellos entienden que hay que seguir adelante. ¿Qué opino yo? No me voy a pronunciar sobre una responsabilidad que no es mía, no sería correcto", replicó al ser preguntado al respecto.

Noly Gómez no tuvo problemas en admitir que el San Fernando “ha estado bastante mejor” y que el equipo, anclado en los puestos que en la siguiente fase solo permiten pelear por la permanencia en la que pasará a ser la cuarta categoría del escalafón nacional “no está funcionando”.

“No creo que el San Fernando esté rindiendo al nivel que corresponde a la inversión que se ha hecho ni a los jugadores que se han traído”, comentó. “Tengo la sensación de que el entrenador no da con la tecla y que la solución es trabajar más y mejor”.