La Balona, muy mermada, en el cruce de caminos

La Real Balompédica se cita este domingo 30 de enero (12:00, en directo por Footters) con su afición en el Municipal de La Línea para recibir a un Sabadell que parte en puestos de descenso pero que llega tras sumar tres victorias. Los linenses afrontan el duelo acuciados por las bajas (hasta siete) y por una racha en la que solo han sumado un triunfo en siete jornadas y ha anotado un gol en las últimos cinco. Romerito tiene ante sí la difícil tarea de hacer una alineación competitiva con muy pocos mimbres.

Partido matinal para una Balona que precisa salir cuanto antes del túnel en el que, con la inestimable rémora de las bajas, se ha ido metiendo. Los albinegros suman un punto desde que comenzó 2022 y aún no han marcado en ese periodo. Una racha que les ha hecho descabalgarse de las cinco primeras posiciones cuando aún está dando sus últimos coletazos una metamorfosis que le ha llevado a incorporar a siete futbolistas, se entiende que para mejorar el plantel.

El encuentro tiene un significado especial para Nico Delmonte, un jugador muy querido en la Nova Creu Alta, ya que defendió con muy buen nivel en nada menos que 32 ocasiones la zamarra arlequinada en la temporada 2018-19.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Sergi Montevede, Nico Delmonte, Serge Leuko; Samanes, Coulibaly, Antoñito, Dorrio; Iván Martín y Gerard Oliva. CE Sabadell: Emilio Bernad; Óscar Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Caballo, Iago Indias, Aguza, Boniquet, Aarón Rey, Nestor y Jacobo. Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández, comité madrileño. Dirigió el Don Benito, 2-Balona, 2 de la 2018-2019 y el Sevilla Atlético, 0-Sabadell, 0 de la presente andadura. Hora: 12:00 (21ª jornada del grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: La única visita del CE Sabadell a la Balona se remonta al cuatro de marzo de 1955 y el encuentro se resolvió con triunfo local por 4-0.

Los albinegros no facilitan en esta ocasión lista de convocados. Eso quiere decir que salvo que se produjese un contratiempo de última hora, afrontan la contienda con siete bajas, que de facto son ocho: Borja López, Fran Morante, Jesús Muñoz, Alhassan Koroma y Mamdou Cham por lesión, Víctor Mena por sanción y el recién llegado Connor Ruane porque aún no se encuentra al nivel físico imprescindible. A ellos habría que sumar en circunstancias normales al liberiano Jeremy Saygbe, al que el club pretende ceder antes de que cierre el mercado de invierno.

El técnico ha citado a todos sus hombres, entre los que se encuentran los canteranos que están en dinámica de la primera plantilla, el linense Moisés Suárez Moi -aún inédito en liga- y el algecireño Álex García. No hay que descartar que entre alguno más en la lista definitiva.

En cuando al once, ante la falta de efectivos existen infinitas soluciones. Desde jugar con tres centrales como ya hizo en Murcia ante el UCAM el pasado miércoles a alinear un trivote en el medio, a jugar con dos delanteros... Y todas se antojan razonables e incluso alguna de ellas, compatibles.

Siempre dentro del campo de la hipótesis, se antoja razonable que Romerito forme con Nacho Miras en el marco; Loren, Sergi Montevede [el propio futbolista ha solicitado que se le denomine así y no Sergi Fernández], Nico Delmonte y Serge Leuko en defensa. El camerunés ya ha ocupado la demarcación de lateral zurdo en más de una ocasión en su carrera. En el centro perfectamente podrían alinearse Coulibaly y Antoñito -que no sería la primera vez que ejerce de director de orquesta- con Santi Samanes (que él mismo confiesa que puede jugar en los dos perfiles) y Dorrio en los costados, para que Iván Martín juegue por detrás de Gerard Oliva como referente. O,dadas las circunstancias, también puede pasar que la alineación no se parezca en absoluto a ésta.

Romerito asume su preocupación por la falta de gol de su equipo, aunque en su opinión sí que crea ocasiones, concede especial importancia a este duelo (“es una final”) y reclama el apoyo de la grada.

Con respecto al rival, comenta: “Va a ser un equipo difícil, el Sabadell viene en una buena dinámica de esas que se atraviesan en una liga larga, tendremos que hacerle el partido complicado y que sus jugadores vean que es difícil puntuar aquí”.