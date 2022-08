El exbalono Rulo Prieto, sin equipo, se entrena en la selección de la AFE

El exjugador de la Real Balompédica Raúl Prieto Ondena [Rulo Prieto] que la pasada campaña militó en el Cornellà de la Primera RFEF, se encuentra sin equipo y entrenándose en la selección del sindicato de futbolistas (AFE). Por su parte Óscar Arroyo, el último de los descartes hasta el momento de los albinegros en la presente campaña, se ha enrolado en el CD Ebro maño, que milita en el grupo III de la Segunda Federación.

Rulo Prieto (Burjasot, Valencia, 24 de octubre de 1995), formó parte en la andadura 2017-18 de la plantilla del Huesca que logró el ascenso a la Primera división. Había llegado al conjunto maño después de jugar en la Balona, en la que había desembarcado por un prometedor paso por la cantera del Valencia y en la que ofreció un rendimiento notable.

Pasó más tarde por Alcorcón, Rácing de Santander, Atlético Levante, Hércules y Córnellà. A final de la pasada andadura se desvinculó del conjunto catalán (con el que se enfrentó por dos veces a la Balompédica) y de momento sigue sin equipo y entrenándose con la selección AFE, que tiene una nómina de futbolistas a disposición de los clubes que, en muchos casos, sorprende.

Por otro lado Óscar Arroyo, el último descarte de la Balona, se suma al CD Ebro, que en su día fue rival de los de La Línea en Copa del Rey, en concreto el equipo que le abrió la puerta de la recordada eliminatoria con el Athletic Club.

Arroyo, que se despidió como “un balono más” jugó la pasada campaña cedido en el Tarazona y a su regreso, después de pasar por el quirófano para restañar una rodilla, el cuerpo técnico decidió apostar por otros nombres para el lateral derecho.

El zaguero se define así en su aterrizaje en Aragón: “Soy un jugador con buena salida de balón y muy competitivo, que llego decidido a aportar experiencia y con muchas ganas de demostrar cosas para conseguir minutos”.

El futbolista ha incidido en que, una vez supo que la Balona tenía intención de prescidir de sus servicios, no dudó en que su destino sería el CD Ebro. “Conozco la ciudad de mi etapa en Tarazona y es espectacular, he tenido excompañeros que han estado en La Almozara y me han hablado muy bien del club y en cuanto surgió la oportunidad no me lo pensé: es donde quería estar”