Pandalone defiende que renovar a Roger ahora es una "cuestión de responsabilidad"

El presidente de la Real Balompédica Linense aseguró este viernes durante el acto de oficialización de la renovación de Jordi Roger como primer entrenador que en su opinión era "el momento de hacerlo" por una mera "cuestión de responsabilidad" pese a la delicada marcha del equipo en liga durante las últimas semanas.

En una rueda de prensa en la que estuvieron presentes varios integrantes de la plantilla y cuerpo técnico, el presidente anunció que busca "dar continuidad" y "estabilidad" a su proyecto en la parcela deportiva. De este modo, Roger queda vinculado a la entidad por una temporada más con opción a un tercer año de contrato.

Después de desear suerte al técnico, el mandatario de la Balompédica expresó: "Mientras yo esté en este club me gustaría tener a alguien como Roger con nosotros".

Perseguimos darle solidez deportiva a nuestro proyecto porque no todos los años se puede acertar con los fichajes. Lo he renovado ahora por una mera cuestión de responsabilidad. No tengo ningún problema de renovarlo en un momento difícil, aunque cuando las cosas van bien todo es más fácil. No podemos juzgar al míster por la mala racha que estamos atravesando si no por cómo trabaja y la ilusión que pone", explicó.

Por su parte, Jordi Roger agradeció la confianza del club y destacó que para hacer grandes cosas hay tener "estabilidad" y "comodidad".

"Esa confianza te hace trabajar a gusto y los éxitos llegan tarde o temprano. En mi etapa en el Cornellà no hicimos grandes cosas hasta la tercera temporada", recordó.

Sobre "los flecos pendientes" que había hace unos días para cerrar la renovación no detalló demasiado pero comentó: "cuando dos personas quieren lo mismo, se acaban entendiendo casi siempre", dijo. "Desde el primer día nos entendemos muy bien. Los dos queremos lo mismo y tenemos la misma ilusión", finalizó.