El entrenador del Recreativo de Huelva, el exjugador del Algeciras Alberto Monteagudo, catalogó este viernes a la Real Balompédica, a la que se enfrenta este domingo en el Nuevo Colombino (18:00) como “un rival directo” por estar en la zona alta de la tabla y dejó en el alero la participación del meta Nauzet y del delantero Alberto Quiles, a los que no descartó.

El técnico del Decano destacó la positiva evolución de la enfermería, aunque todavía no puede contar con su plantilla al completo. “Víctor Barroso está para coger un poquito de ritmo; Quique Rivero es el que más parado está; está mejor pero tiene molestias cuando golpea el balón; vamos a ver si termina por estar bien , es verdad que fue una entrada muy dura pero va a hacer ya un mes, y si le miras la cara ves que no hay un cambio muy radical de semana a semana” por lo que casi seguro que será baja para este compromiso.

“Nauzet el domingo tuvo que infiltrase para poder competir; esta semana lo hemos cuidado un poco más y vamos a ver si en el último entrenamiento, el sábado, está cómodo. Quiles por su parte tiene un punto cargado del abductor; Irizo, Alfonso, Nano y Rubén Cruz están bien”, agregó.

La posible baja de Nauzet le preocupa “como la del cualquier otro jugador”.

“Es un portero que ha empezado jugando a buen nivel; pero no me preocupa el hecho de que no esté porque el que está detrás no tenga seguridad en él, el objetivo era tener un portero con garantías como es Álex Lázaro y en ese aspecto no estamos preocupados”, aseguró. “Álex ha despejado todas las dudas que pudiera haber, entrena bien, sus compañeros le tienen respeto, y si le tocara jugar, garantías máximas”.

El míster confía en seguir sacando con nota los encuentros como local: “En casa, estando mejor o peor, hemos sabido solventar los partidos con triunfos y ahora se trata de consolidar eso”.

"La Balona tiene jugadores capaces de romper un partido"

“Viene un rival que es candidato a estar arriba, que en verano peleó por los mejores fichajes, y eso nos obligará a ser fiables, a ser cada día mejores y sacar un buen resultado como los últimos en casa”, comentó.

“No no podemos dormir, porque da igual el rival que venga, cualquiera te puede ganar”, añadió el preparador, que recalcó el plus que supone jugar ante su afición. “Contar con el apoyo de más diez mil personas es algo de lo que pocos equipos de esta categoría pueden presumir y eso tiene que jugar a nuestro favor”.

El míster asume que después de tres jornadas sin ganar y con varios lesionados de relieve, la Balompédica no llega en su mejor momento a este partido, pero desconfía: "En teoría es mejor coger a la Balona ahora que más adelante, pero nunca se sabe cómo va a ir un partido; más que fijarnos en sus bajas, en su estado de ánimo y de forma y demás tenemos que fijarnos en el nuestro e intentar prolongar nuestra racha de varias jornadas sin perder”, advirtió.

Monteagudo comenta sobre la Balompédica: “Es un equipo que intenta jugar el balón, enlazar por dentro; a su entrenador le gusta sacar el balón jugado, asociarse... cuenta con dos jugadores zurdos muy rápidos, con el onubense Manu Molina, que tiene fútbol, y con varios futbolistas interesantes que capacidad de romper un partido”.

El preparador espera un partido vistoso para el espectador: “El domingo pasado creamos seis ocasiones claras de gol y ahora venimos a nuestro estadio, con un campo en el que se puede jugar más que en el del Sanluqueño”.

“Tenemos que ganar porque además así mandaríamos un mensaje al resto de equipos y dejaríamos claro que el Nuevo Colombino es un campo muy complicado para que puntúen en los equipos visitantes”, finalizó.