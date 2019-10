El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, felicitó a sus jugadores “por el enorme esfuerzo” que realizaron en el encuentro que acabó con empate en Huelva y aseguró que el empate final se le antoja “totalmente merecido, porque hubiese sido injusto” que su equipo regresase de vacío, al tiempo que subrayó: "Creo que Nauzet le ha dado el punto al Recre porque habíamos tenido antes de ese gol dos ocasiones claras y al final también pese a que ellos tuvieron el palo. Ya dijimos en la previa que íbamos a intentar ser protagonistas".

"Nos vamos contentos con el punto conseguido y con la insistencia de los jugadores", recalcó el preparador catalán.

“Fue un empate entre dos equipos muy buenos de la categoría”, sostuvo Roger en su comparecencia ante los medios al final del encuentro. “El penalti era innecesario porque estaba muy esquinado, así que nos fuimos con esa injusta desventaja al descanso”.

Sobre la actuación arbitral, el míster indicó: "Si pego una rajada no estoy la semana que viene. No ganamos nada con protestar pero hay decisiones que han desquiciado a los dos equipos. A los cinco minutos tenía a mis dos centrales con tarjeta amarilla y la compensación de la expulsión ha sido muy grande porque había visto que la había cagado".

"Le dije a Pito Camacho un minuto antes que tuvieran cuidado porque nos podía expulsar a alguien para compensar", comentó. "No hablo nunca de los árbitros, pero con las dos primeras tarjetas y ese rasero era normal que no acabáramos con 11 jugadores. Pero prefiero callarme y no hablar de los árbitros".

Roger fue cuestionado por la actuación del onubense Manu Molina y dijo: "Ha estado muy bien pero puede hacerlo todavía mejor".

"Ha estado muy bien, como todo el equipo, y tenemos que tener personalidad. Si nosotros tenemos el balón, sufriremos menos. La mejor manera de ganar es tener el balón lo más cerca posible de la portería contraria y este año lo estamos haciendo. He visto partidos del Recre y posiblemente hayamos sido el rival que más cara le ha plantado. Ha sido un partido de infarto y de los que nos gusta a los entrenadores como Monteagudo y yo".

En cuanto al calendario que ha afrontado su equipo en las últimas jornadas, Jordi Roger decía: "Tenemos que quitarnos la idea de que el resto de rivales son mejores que nosotros".

"Esta liga es muy dura y muy larga, y el que se piense que alguien puede ganar todos los partidos por 4-0 y sumar 100 puntos que se olvide. Aquí hay que sudar todos los partidos y me alegro mucho por esta plantilla. Le dedicamos este punto a las bajas que estamos teniendo y a los seguidores que han visto este partido desde casa y a los valientes que han venido hasta aquí, que sé además que han tenido un viaje accidentado".