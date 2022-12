Balona, tengamos la fiesta en paz

La Real Balompédica Linense afronta este sábado (16:00) en un terreno al que nunca había acudido, el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid), su último partido de 2022. Los albinegros se han desplazado este viernes con 21 futbolistas, sin Yassin Fekir ni Alu Koroma, ambos víctimas de un virus estomacal. Tampoco es probable que juegue, aunque haya viajado, el central Jesús Muñoz, que arrastra problemas físicos. Además de este último vuelve Álex Guti tras sanción. Los linenses, a pesar de tener un encuentro aplazado, afrontan fuera de los puestos de descenso la contienda con un rival directísimo en la pelea por la permanencia en la Primera Federación. Precisamente por eso se antoja que este duelo en la Comunidad de Madrid es de esos que tiene valor doble.

La Balona acumula un punto en sus tres últimos desplazamientos, en los que además no ha materializado una sola diana. Una asignatura pendiente para los de Rafa Escobar, que precisamente debutó en el banquillo con la única victoria como visitante, en Badajoz, que acreditan los linenses en este curso. Y este sábado no se antoja una mala ocasión para mejorar esas cifras, ya que visitan al segundo peor local del grupo I.

La Balompédica inicia el viaje con dos bajas, las de los enfermos Yassin Fekir y Alu Koroma y con la advertencia del preparador de que hará lo imposible para no forzar a Jesús Muñoz, cuyos problemas físicos no quiere agravar.

Ficha técnica Rayo Majadahonda: Lucho García; Aldalur, Ofoli Quaye, Casado (Dani Pinillos), Rahim, De Iriondo, Mario García, Ozkoidi; Nando, Alayeto, y David Rodríguez (Román Zozulia) Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Borja López, Connor Ruane; Álex Guti, Masllorens, Antonio Romero, Omar Perdomo; Bobby Duncan y Nacho Heras. Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Don Benito -Badajoz-). Ha arbitrado seis veces a la Balona, que con él ha ganado dos partidos, ha empatado otros tantos y ha perdido los dos restantes. El último, con un polémico penalti a favor del Barcelona B en el tiempo añadido que supuso el 1-2 en el Municipal la temporada pasada. Hora: 16:00 (Jornada 17ª -última del año- en el grupo I de la Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Cerro del Espino, en Majadahonda (Comunidad de Madrid). Antecedentes: Es la primera visita de la Balona en competición al Rayo Majadahonda. Estos dos conjuntos se enfrentaron en verano en un amistoso de 45 minutos que concluyó con victoria albinegra por 1-0 con gol de Antonio Romero.

En cuanto al once, Loren tiene muchas opciones de volver al lateral derecho y Álex Guti al centro del campo en ese mismo costado. No se presumen muchas más variantes.

Los linenses se estarán solos en este duelo. Balonos por el Mundo ha organizado una serie de actos que incluyen un agasajo a la plantilla en su hotel de concentración y la presencia de un buen número de hinchas en la grada visitante del Cerro del Espino.

La plantilla, como casi todos los campogibraltareños, ha visto condicionada su semana por las incesantes precipitaciones, pero el míster no quiere que nada de eso “sirva de excusa” y se coloca como objetivo poner un buen final al 2022 para que los balonos puedan “al menos darle un notable”.

El míster, consciente de lo que ha sucedido en los últimos partidos que el equipo sí ha podido finalizar exige a los suyos que “entren bien” al cuerpo a cuerpo con los madrileños desde el primer minuto.

Escobar, que confesó en rueda de prensa que desea que los 72 minutos que restan del partido aplazado el pasado domingo con el Unionistas se jueguen el 11 de enero y no el 18 como sostienen los charros, no podrá contar por lesión Jesús Muñoz -que en principio volvía tras sanción- y ha anunciado que tras las novedades que introdujo en el inconcluso partido con los salmantinos “habrá pocos cambios”.

En relación al rival, advierte: “Es una fiera dormida y esperemos que no despierte. Alguien podrá decir que siempre los entrenadores decimos los mismos tópicos, pero en este caso no lo es. Es un buen equipo, pero no sé por qué está en esa situación, algo habrá pasado indudablemente”.

“El Rayo tiene un buen portero, con experiencia, con buen manejo con los pies y seguro bajo palos; una línea defensiva con muchísima experiencia; jugadores de calidad por bandas; un centro del campo con una buena combinación de oficio y calidad; y qué vamos a hablar de los dos puntas que vienen alternando, Jaisson y David Rodríguez. Futbolistas todos de nivel que como los dejemos pensar o tengan un buen día vamos a sufrir muchísimo”.

“Viajamos sabiendo que nos vamos a poner el mono de trabajo y que tenemos que hacer un partido casi perfecto, sin cometer errores de bulto. Si hay algún fallo que sea en los dos últimos tercios del campo. En el primero debemos ser un conjunto muy serio, práctico, no darle opción al rival a que se pueda meter en el encuentro y nosotros, con nuestras cosas positivas, que son muchísimas, y con el fútbol que trataremos de plantear vamos con la idea de sumar otra victoria”, acaba.