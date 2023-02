Escobar adelanta que devolverá a Borja López al mediocentro

El entrenador de la Real Balompédica, Rafa Escobar, reclamó este viernes a su equipo que, al contrario de lo sucedido en las dos últimas jornadas en las que entiende que la Balona solo rindió al nivel deseable 45 minutos juegue este domingo ante el San Fernando “un partido completo”. “En caso contrario, no nos da”, advirtió. El míster desveló que Borja López volverá al eje del centro del campo para paliar la baja de Antonrio Romero, de lo que se intuye que Nico Delmonte será la pareja en la zaga de Fran Morante.

Escobar se mostró tajante a la hora de asegurar que la Balona no está, pese a que enlaza tres jornadas sin vencer, “en un momento delicado”. “Estamos fuera de la zona peligrosa, con ocho equipos por debajo, contamos con puntos de margen y volvemos a jugar en casa ante un rival que sí lo está”.

“El San Fernando es un equipo hecho para algo completamente distinto al nuestro, con el objetivo de pelear por el play-off de ascenso, con jugadores de muchísima calidad, que tiene mejores resultados en casa que fuera”, analizó.

“Yo me espero un San Fernando potente, muy físico, que tiene la necesidad de puntuar y que utiliza tanto el ataque posicional con el juego directo, pero yo creo que podemos ser protagonistas del partido", vaticinó. "Tendrá su influencia el viento, aunque ese aspecto nosotros en cierta medida podemos estar acostumbrados", abundó.

El técnico, que confirmó que el equipo afrontará el choque al menos con cinco bajas (Loren, Jesús Muñoz, Antonio Romero por sanción, Connor Ruane y Bobby Duncan por lesión) adelantó que volverá a situar a Borja López, que venía actuando de central, en el mediocentro y no quiso parapetarse en las ausencias. “No pueden ser excusas. Todos sabemos que a lo largo de una temporada hay bajas y en las últimas semanas nos ha tocado a nosotros, pero seguro que tendremos un once competitivo, ganador”.

“Para eso tenemos una plantilla de veintidós futbolistas, que por eso se entrenan con nosotros tres cuatro jugadores del filial, que creo que han dado un paso hacia adelante y que quizás haya que tirar de ellos en este momento”, adujo.