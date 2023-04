Rafa Escobar: "Era el momento idóneo para que todos estuviésemos unidos"

Comedido, triste y sin desvelar secretos de alcoba [entiéndase vestuarios]. Rafa Escobar se marcha de la Real Balompédica sereno pero desconcertado por una decisión que le cogió de sorpresa esta lunes cuando ya estaba en marcha la primera sesión de trabajo de la semana. El cordobés apela una y otra vez a las lesiones y sanciones como causa del bajón experimentado por el equipo en los dos últimos meses y medio y pide disculpas a la hinchada (seguramente, aunque no lo explicita, más al sector de la misma que le ha respetado) por no haber garantizado el objetivo de la permanencia.

-Si la decisión le hubiese correspondido a usted ¿hubiese destituido a Rafael Escobar?

-Indiscutiblemente no, porque me siento capacitado para haber sacado esta situación adelante. Era el momento idóneo para que estuviésemos todos juntos: club, cuerpo técnico, plantilla, afición, prensa... pero la decisión es la que es y ni me corresponde a mí ni tiene vuelta atrás.

-Usted es un hombre de fútbol que ya ha pasado por esta situación. Desde ese prisma ¿entiende que a la vista de los últimos marcadores, un triunfo en once jornadas, el presidente haya tomado esa decisión?

-Si nos ceñimos solo a los últimos resultados puede que se entienda. Cuanto llego a la Balona firmo para intentar conseguir un objetivo, que no es otro que la permanencia. Yo creo que estábamos y seguimos estando en el camino, porque esto se va a decidir en la última jornada. En este tramo decisivo del campeonato los equipos vamos a estar dos puntos por encima, uno por debajo... y el que mejor gestione esta situación es el que se va a salvar. Si miras solo los últimos resultados puedes entenderlo, pero creo honestamente que habría que haberlo valorado a final de temporada. Y sobre todo por las adversidades que hemos tenido que sortear [se entiende que se refiere al cúmulo de lesiones].

-El 17 de octubre, cuando Alberto Monteagudo pasó por este tramo, dio a entender en su despedida que la composición del vestuario no se correspondía con el proyecto que le habían vendido y que no iba a ser fácil enderezar el rumbo. ¿Al final va a ser cierto que la plantilla no daba para más?

-No, que va. La plantilla es buena plantilla. El problema es que creo que es corta. Y claro, cuando llegan las diez últimas jornadas del campeonato pues es cuando más lesiones y más sanciones se producen, por la acumulación de sesiones de trabajo y de partidos. La plantilla es muy buena, pero se nos ha quedado corta. Y el problema es que con todas esas lesiones y sanciones más corta aún resulta. Nos han penalizado mucho. Muchas de esas lesiones, no hay que olvidarlo, vienen por ese estrés catastrófico al que nos estamos viendo sometidos por intentar salvar la categoría.

-¿Se equivocó Rafa Escobar cuando en diciembre dijo esta plantilla no necesita refuerzos, con lo que hay podemos salir adelante o era una pose?

-No me equivoco. Soy un trabajador del club y mando ese mensaje porque no podíamos gastar dinero. Yo tengo que ir a muerte con mis jugadores. Si no se puede firmar... lo que tengo es lo mejor que hay. Que lo sigo pensando. Insisto que nos ha jugado muy mala pasada el asunto de las lesiones. Nos ha hecho muchísimo daño, sobre todo en los últimos partidos.

-En sus últimas ruedas de prensa ha utilizado en alguna ocasión la expresión “me tengo que morder la lengua”. Ahora que ya no está obligado, ¿tan gordas son las cosas que han pasado en ese vestuario, hayan trascendido o no, en las últimas semanas?

-No voy a hablar de ese tema, primero por respeto a mi club, que sigue siendo mi club, que sigue siendo mi casa aunque ya no ocupe el puesto de entrenador. Bueno, en todos los vestuarios cuecen habas y cada cual que piense lo que quiera. De verdad que la caseta es sana, hay buen grupo. Vuelvo a repetir que nuestro principal hándicap han sido las lesiones y sanciones de los últimos partidos.

-¿De verdad que se va usted convencido de que todos los jugadores han puesto todo lo que estaba a su alcance durante este periodo?

-Por supuesto. ¿Cómo se mide que alguien tenga buena o mala actitud? No hay un medidor. ¿Cómo se mide si tienes ganas o no de apoyar a tu entrenador? Todo el mundo apoya a su entrenador indirectamente, porque todos estamos montados en el mismo barco. Todos queríamos hacer buenos partidos, sacar buenos resultados y conseguir la salvación, porque al final es beneficioso para el cuerpo técnico y para la plantilla.

-¿Se siente traicionado por alguien?

-No hombre que va. Ésa es una palabra muy fuerte, muy dura. Si puedo estar molesto de que en algún momento haya quien pudiera haber demostrado más fuerza hacia mi persona. Eso sí. Pero bueno... tengo la conciencia muy tranquila. He dado no el cien por cien, sino el doscientos por cien por la Real Balompédica Linense, por estos jugadores... En todas las circunstancias uno espera algo más de alguien, pero si no lo ha habido habría que preguntarselo a esas personas.

-¿Le queda algún mensaje para la afición?

-Que me voy triste porque nunca logro que toda la hinchada esté al cien por cien en el mismo camino. No suelo ver las redes sociales, pero la gente de alrededor te lo cuenta y me sabe mal que haya cierta gente que ponga en duda mi implicación con la Real Balompédica Linense. Eso sí que me duele un poco, no haber conseguido aunar criterios y esfuerzos por parte de una afición a la que venero. Por lo demás, pedir disculpas porque no he sido capaz de conseguir el objetivo.