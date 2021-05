La afición aún no ha digerido que acaba el ciclo de Antonio Calderón al frente de la Real Balompédica y ya se acumulan los candidatos al banquillo al equipo de La Línea. Y, no es precisamente una sorpresa, el nombre que suena con más fuerza en todos los rincones es el de la Rafa Escobar, el actual preparador del Europa FC de la National League de Gibraltar, el técnico que condujo a la entidad a su último ascenso a Segunda división B, en 2011, y a la recordada eliminatoria copera con el Athletic Club, en 2015, entre otros éxitos.

La Balona tiene delante de sí el complicadísimo reto de buscar entrenador para su desembarco en la Primera RFEF. Dentro de la entidad hay puntales (el director deportivo Ismael Chico, el segundo entrenador, Carlos Guerra) que han trabajado a las órdenes de Rafa Escobar, que han celebrado con él importantes logros y que le ven como una figura plausible para un reto de estas características.

Nada extraño, teniendo en cuenta que el cordobés, que también estuvo al frente dos veces de la UD Los Barrios, ya ha vivido hasta tres etapas diferentes en ese banquillo: en la andadura 1998-99 (que acabó en ascenso, aunque después de su destitución), en la 2004 – 2005 y por último, la de mayores éxitos, entre 2010 y 2016. Ha superado de largo los 250 partidos en el cargo.

No es una casualidad que se hable de él. De hecho, en la temporada que acaba de finalizar y en algún momento de máxima zozobra, su nombre hizo algo más que sonar de puertas para adentro, hasta el punto de que fue cuestionado por su situación contractual. Se puede decir que se produjo un coqueteo deportivo, sin que las conversaciones fuesen más allá.

El principal hándicap del entrenador cordobés es que tiene contrato en vigor con el Europa FC hasta 2023 y que percibe un sustancioso salario en el conjunto de la Roca.

Pero el pasado fin de semana el Lincoln le arrebató el título de liga, -lo que implica que esta temporada no disputará la fase previa de la Champions- Escobar siempre ha repetido que no podría decir no a la llamada del que considera su club… y prueba de la buena relación que existe entre albinegros y verdinegros es la reciente incorporación del abogado Álvaro Pérez –hasta hace unos días vinculado también al Europa- en los servicios jurídicos de Raffaele Pandalone. Vaya, que llegado el caso, todo es cuestión de entenderse. Y mediadores entre las partes hay de sobras.