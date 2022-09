Los romanos llegan sin puntos ni goles a favor y con Javi Montoya al frente

Con cero puntos y cero goles a favor en dos partidos se presenta el Mérida este domingo (12:00) en La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica en partido de la cuarta jornada de la Primera Federación. Pero sobre todo con un hombre, el cancerbero riojano Javi Montoya, que durante tres años fue santo y seña de los linenses y que esta semana ha declarado a Europa Sur que por el trato que recibió entonces tiene la sensación de que vuelve “a casa”.

Los romanos llegan a la cuarta jornada con un partido menos, el que disputarán con el Talavera en El Prado el 19 de octubre después de que fuese desinscrito el Dux de Madrid. Con una derrota en Linares en su único desplazamiento en el que no dejaron buenas sensaciones en ataque (2-0) y otra en casa ante el Dépor, a cuya defensa tampoco causaron excesivo daño, pero al que plantaron cara (0-1).

Los emeritenses, recién ascendidos, tratan de cogerle el aire a la categoría y de conjuntar una plantilla muy remozada, en la que hay media docena de jugadores que se han asomado a las categorías superiores de manera puntual, pero que carece de los nombres de los tres anteriores rivales de la Balompédica.

Los romanos afrontan el encuentro con la baja de Nando Copete, lesionado en una rodilla, y de Akito Mukai, que llegó procedente del Terrasa, pero que, como sucede en la Balona con Bobby Duncan, aún está en su caso en Japón, a la espera de recibir el visado, que se le había caducado.

Con respecto al once titular, la plaza de Nando Copete será ocupada por Lolo Plá en punta, y las principales dudas pueden aparecer en las soluciones que busca para las bandas.

Por lo visto en el último choque, en la izquierda, Viñuela, a pierna cambiada, hizo un gran partido, mientras que Larrubia, en la derecha, mostró unos buenos minutos cuando estuvo en el campo. Ya fue una de las sensaciones de pretemporada y con la lesión superada, podría salir de inicio.

Por dentro, podrían repetir Acosta, Meléndez y Artiles, aunque la posible entrada de Kamal en el doble pivote podría adelantar la posición de Meléndez, caer a la izquierda Arties y que el sacrificado fuera el propio Viñuela.

En la línea defensiva, llamó la atención que Bonaque, ex de la UD Los Barrios, no jugara la semana pasada, cuando la temporada pasada lo jugó todo, en este sentido, el técnico explica: “Seguramente vayan rotando mucho los centrales, el domingo Nacho y Erik estuvieron muy acertados, lo bueno es que hay competencia y ya lo hablé con ellos que el que se quede fuera también va a tener opciones. Me queda romperme la cabeza a mí y ese es mi trabajo”.

Con respecto a la Balompédica dijo: “Es un buen equipo, con buenos jugadores. Es peligroso en las transiciones, alterna el juego combinativo con el directo, tiene buenos jugadores en el plano individual, mezcla calidad de los de arriba con la experiencia de los de atrás”.

“Es un conjunto que me gusta y que tiene claro a lo que juega y cómo hacer daño al rival, así que preveo un partido bastante igualado y duro, al que hay que entrar muy concentrados”, concluye.

Más datos del rival de la Balona este domingo, a través de este enlace.