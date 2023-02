Balona: te sobran los motivos

La Real Balompédica Linense busca este domingo (18:00) en un Romano José Fouto que no le trae precisamente buenos recuerdos (de hecho nunca ha ganado a domicilio a la actual Mérida AD), un triunfo con infinitos fines. En el apartado deportivo el primero y más importante reponerse de la dulce derrota a manos del Linares de la pasada jornada; el segundo seguir alejándose de los puestos de peligro. No será tarea fácil. Los de La Línea viajarán a primera hora de este domingo con cuatro bajas (Jesús Muñoz, Loren, Bobby Duncan y Yassin Fekir) y dos dudas surgidas este mismo sábado, las de Alu Koroma (con un herpes) y Connor Ruane, que tuvo que abandonar el último entrenamiento de la semana tras recibir un fuerte golpe. Javi Méndez es el único canterano en una convocatoria que puede quedar muy diezmada.

El fútbol es mucho más que un resultado, como bien explicó Gabriel Navarro Baby en su día. Como casi siempre, llevaba toda la razón. Estos 90 minutos que esperan a la Balona en Mérida tienen connotaciones especiales. Por un lado rememoran a aquella polémica eliminación en la fase de ascenso a Segunda B de 2005 ante la entonces Mérida Unión Deportiva que a estas alturas ya casi es mejor no desempolvar. Y por otro los tres puntos supondrían un más que merecido homenaje al técnico, Rafa Escobar, que cumplirá sus 300 partidos en ese cargo precisamente en este choque, y al exdirectivo Benigno Gómez, al que el club y toda la ciudad lloran desde primera hora de este sábado.

Ficha técnica Mérida AD: Juan Palomares (Javi Montoya), Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón, Acosta, Dani Lorenzo, Larrubia, Sandoval, Nando Copete

y Chuma. Real Balompédica: Alberto Varo; Papa Cámara, Fran Morante, Borja López, Joel del Pino (Connor Ruane); Alhassan Koroma, Masllorens, Antonio Romero, Joao Pedro; Toni García y Omar Perdomo. Árbitro: Fernando Román Román (Palencia). Arbitró el Cacereño-Balona de la 2011-12 (0-0). A los locales, les ha pitado en tres ocasiones: un triunfo y dos empates. Hora: 18:00 ( (Vigésimo tercera jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Romano José Fouto, en Mérida (Badajoz). Antecedentes: Desde la fundación del actual Mérida AD, en 2013, la Balompédica ha visitado al equipo romano en cuatro ocasiones, todas ellas en Segunda B. El balance es de dos triunfos locales y dos empates.

Los balonos se desplazan este mismo domingo hasta Extremadura con las bajas confirmadas de Loren y Jesús Muñoz, por sanción, Bobby Duncan, por lesión, y Yassin Kekir, enfermo. Hasta que llegue el momento de subir al autocar, no se sabrá ni Alu Koroma, con un herpes, y Connor Ruane, que tuvo que abandonar el entrenamiento de este sábado tras sufrir un fuerte golpe, se suman a la expedición o se quedan en casa. Forma parte de la lista el canterano Javi Méndez. “Tenemos una buena plantilla y con los que vamos sacaremos un buen once en Mérida”, garantiza el preparador, poco dado a los lamentos.

En lo que se refiere al once, es obvio que las bajas y dudas condicionan. Pero todo indica que Alhassan Koroma y Masllorens entrarán en la formación y que lo más probable es que el míster renuncie al nueve puro y en ese caso Toni García se postula como principal candidato a la titularidad.

Escobar subraya la importancia de lograr un triunfo después de la derrota a manos del Linares y vaticina que el del Romano será “un partido largo, difícil, como todos” ante un rival “bastante parecido” a la propia Balona. “Un equipo muy intenso, aguerrido, fuerte en el uno contra uno contra uno...”.

El técnico cordobés resta importancia a la racha negativa en la que está envuelta el equipo emeritense. “De las cinco derrotas, si me apuras en tres de esos partidos no mereció perder. Hizo tres buenos encuentros, pero está en una racha, digamos, dubitativa. De esa racha saldrá más pronto que tarde; esperemos que no sea este domingo”.

“No hay que cebarse tampoco con el partido con el Linares”, defiende. “Llevamos una buena racha, estamos en una situación que ya hubiésemos firmado todos para como estábamos y ahora hay que seguir, queremos ganar en Mérida, hacer un buen partido y ser protagonistas allí”.

El míster elogia a Javi Méndez, del que explica que forma parte de la convocatoria por su actitud en las sesiones de trabajo. “Lo que veo de él en las últimas semanas es lo que se le pide a un canterano, que dé ese paso adelante, que se sientan profesionales, que quieran ser protagonistas. Va a venir citado y eso es importante, porque imprime al grupo ilusión, juventud, alegría”.