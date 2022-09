La Balona se asoma a 'su' liga

La Real Balompédica Linense comienza este domingo (12:00) en el Municipal de La Línea lo que se podría considerar su liga, aunque sea casi con un mes de retraso. Después de salir tan malparada como cabía temer de su arranque con tres pesos pesados del grupo I de la Primera Federación, los albinegros reciben al Mérida, que, aunque con un partido menos, llega también sin conocer el triunfo y, en su caso, sin haber marcado un solo gol. Un duelo de esos que supone un cruce de caminos, porque una victoria reconduce las dudas y un resultado adverso invoca a la sensación de crisis. Connor Ruane, Gerard Oliva y Damjan Gojkov entran en la convocatoria, de la que sale Javi Méndez, que jugará con el filial.

La Balona anda a vueltas con su fragilidad en defensa. No solo atrás, en el apartado defensivo, en general. Ésa que que le ha costado igualar su peor puesta en escena en la tercera categoría nacional de lo que va de siglo. Dos goles por partido y no hay uno en el que Alberto Varo no haya sacado alguna manopla salvadora. Mucho para un equipo que comenzó la pretemporada degustando porterías a cero. Monteagudo se ve obligado ahora a solventar ese hándicap sin renunciar -o sin hacerlo del todo- al buen trato de balón que está ofreciendo su equipo. Aunque también es cierto que a esto último los albinegros deben añadirle mayor reflejo en lo que a ocasiones de peligro se refiere.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren (Damjan Gojkov), Fran Morante, Jesús Muñoz (Nico Delmonte), Connor Ruane (Víctor Mena); Masllorens, Antonio Romero; Toni García, Yassin Fekir, Omar Perdomo y Gerard Oliva. AD Mérida: Javi Montoya; Pipe, Nacho González, Erik Ruiz, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, Larrubia, Viñuela; Artiles y Lolo Plá Árbitro: Víctor Pérez Peraza, de Tenerife. Ha arbitrado a la Balona en seis ocasiones, en las que los linenes cosecharon tres victorias, un empate y dos derrotas. Hora: 12:00 (cuarta jornada en el grupo I de la Primera Federación, en directo por InStat.tv). Estadio: Municipal de La Línea, con el aforo limitado a la grada de Preferencia. Antecedentes: Desde su fundación en 2013, la actual AD Mérida ha visitado en cuatro ocasiones a la Balona. El balance es de dos triunfos locales, un empate y una victoria forastera.

Para un duelo que se presenta tan relevante como el de este domingo ante el Mérida, los balonos presentan algunas novedades en su arsenal con respecto a la pasada semana. Una vez solventados sus problemas burocráticos es alta Damjan Gojkov, mientras que Gerard Oliva y Connor Ruane se antojan recuperados de los contratiempos que les han impedido jugar en las dos últimas jornadas. El británico Bobby Duncan, por el contrario, es baja, ya que continúa sin disponer del visado que le permita validar su licencia. Yassin Fekir ha arrastrado algunos problemas durante la semana, pero todo indica que será de la partida.

La gran incógnita es si Alberto Monteagudo va a acometer alguna reforma en una zaga que se ha mostrado especialmente vulnerable desde que comenzó la competición. No en vano suma seis goles en tres encuentros. Damjan Gojkov y Connor Ruane optan a los laterales. Jesús Muñoz aspira a recuperar los galones en el centro de la retaguardia. El míster se ha agarrado hasta ahora a la mejor salida de balón de Nico Delmonte, pero vista las circunstancias quizás empiece a pensar más en el apartado defensivo. Un as que siempre está escondido en la manga es la opción de jugar con tres centrales. Gerard Oliva se postula para recuperar el nueve, tras dos intentonas frustradas de Nacho Heras.

“No me escudo en que los rivales anteriores sean grandes de la liga, sabíamos que el inicio era importante con una ilusión tremenda de poder ir a ganar a cualquier lugar, pudimos hacerlo pero los detalles nos hicieron daño y es lo que hay que corregir”, sostiene el preparador de los albinegros, Alberto Monteagudo, en referencia a que su equipo aún no haya conseguido el triunfo.

“A veces el fútbol tiene momentos que no son fáciles, por eso es necesario que seamos un poco más fuertes en el apartado defensivo”, agrega Monteagudo. “La semana pasada el Alcorcón nos llegó cinco veces, pero todas fueron muy claras”.

Con respecto al Mérida, el míster hace oídos sordos a su clasificación y sostiene: “Es un equipo de la categoría, complicado, que juega con mucha orden, que tiene jugadores como Artiles, Copete, Viñuela... pero estamos en casa y queremos seguir creciendo”.