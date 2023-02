Marrero: "Tenemos que poner toda nuestra energía en que las cinco derrotas no se noten ante la Balona"

El entrenador del Mérida Asociación Deportiva, Juanma Barrero, explicó este viernes en rueda de prensa que ha trabajado durante toda la semana para que la racha de cinco derrotas consecutivas que acumula su equipo no tenga un efecto negativo en sus futbolistas en el duelo de la Primera Federación que este domingo (18:00) le enfrentará a la Real Balompédica Linense en el Romano. “Lo que pasó ya pasó y la energía tiene que estar puesta en ese partido”, recalcó.

El míster ve a su plantilla “centrada y con buenas sensaciones” a pesar de enlazar ya cinco resultados adversos. “El mensaje es que no hay que desfallecer, no perder energías donde no debemos y tratar de hacer lo mismo que hicimos en Riazor, pero con otro resultado”.

“Yo me quedo con que el equipo, más que venir derrotado, vino reforzado de La Coruña, porque volvió a hacer un buen partido, aunque se nos fuera en un detallito”, sostuvo en su comparecencia ante los medios locales.

“En estas situaciones, después de una racha de marcadores negativos, es cuando se ve al grupo, cuando hay que apretar más”, sostuvo. “Cuando todo es alegría, todo el mundo está contento. Ahora es cuando realmente se ve la capacidad de saber enfocar cual es el rival ahora, y ahora es la Balompédica y ahí en donde tenemos que poner toda nuestra energía”.

Precisamente con respecto al conjunto de Rafa Escobar, señaló: “Es un equipo sólido, al que le hacen pocos goles y que sabe aprovechar muy bien sus oportunidades, ya sea en balón parado, en alguna transición o alguna acción individual, pero hemos trabajado para contrarrestar eso”.

“Cuenta arriba con gente muy dinámica, muy habilosa, con velocidad, regate, con buenos jugadores, que en transiciones son muy peligrosos y en el centro del campo tiene gente veterana, que sabe manejar los partidos, igual que atrás”, añadió.

Marrero, que fue portero y llegó a jugar en Primera con el Atlético de Madrid, fue cuestionado por la situación del exbalono Javi Montoya, que la pasada jornada fue suplente -por primera vez por decisión técnica- en beneficio de Juan Palomares (ex del Sanluqueño) y que tras seguir el choque con el Dépor desde el banquillo colgó un vídeo en sus redes sociales en el que se reivindicaba. El míster respondió: “Lo he visto bien durante la semana, normal, como todas. Yo tengo decidido quién jugará frente a la Balona, pero solo lo sé yo”.

El Mérida afronta el encuentro con las bajas de Meléndez, sancionado, Kamal y Carlos Cinta, lesionados, mientras que una de las incorporaciones durante el mercado de invierno, De la Vibora, que aún no ha podido debutar, ya está en condiciones de competir. Las ausencias condicionan un once al que el preparador asegura que aún le está “dando vueltas”.