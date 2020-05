La Real Balompédica Linense sostiene que “más injusto que plantear una Segunda B-Pro es que no haya descensos”, ya que, sostiene el club, hay que impedir que la tercera categoría del escalafón nacional se vea ampliada a 96 equipos (cinco grupos) la próxima temporada.

El director general, Mario Galán, ejerce de portavoz del conjunto de La Línea y, sin hacer referencia expresa en ningún momento al Algeciras Club de Fútbol, replica a las declaraciones del presidente del conjunto albirrojo, Nicolás Andión, quien sostiene que es “interesado” y “mezquino” proponer en medio de la pandemia la creación de una nueva categoría entre Segunda y Segunda B (2B-Pro) a la que accederían los diez primeros clasificados de cada uno de los grupos de Segund B cuando se detuvo la competición como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus).

“Entendemos que al Segunda B necesita una remodelación y como nosotros, el fútbol en general y por eso ha sido uno de los puntos del orden del día en la reunión que mantuvieron Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación”, dice Galán. “Ya en el Congreso de Fútbol Aficionado en mayo de 2018 se planteó ese asunto”.

“Mucho más grave para el fútbol sería que en vez de crearse esta categoría nueva la temporada próxima hubiese cinco grupos en esta actual Segunda B por el hecho de que no hubiese descensos”, sostiene la Balompédica. “Si hay play-off o ascensos directos también debería haber dieciocho descensos de los equipos a los que le corresponde bajas por clasificación”.

"¿Mezquino? Cada uno mira por sus intereses, todos somos egoístas"

“Más preocupante para la economía de los clubes supondría que hubiese una veintena de clubes más durante una o dos temporadas en la categoría”, reitera. “Yo lo de mezquino… cada uno, y nos podemos incluir todos, defiende lo suyo y es lícito que cada uno mire por sus intereses. Todos estamos siendo egoístas”.

“Lo que está claro es que hay que reestructurar la Segunda B y crear una categoría cada vez más profesional para evitar que el salto entre la Segunda B y la Segunda división sea tan amplio, tan complicado como resulta en la actualidad”, reitera. “Está claro que en todas las reestructuraciones hay clubes que salen más beneficiados y otros, más perjudicados”.

“A mí no me parece que sea descabellado plantearlo ahora, si hay fuerza mayor para anular los descensos lo hay para todo”, reflexiona. “Como la clasificación solo se podría cambiar si se vuelve a jugar y eso cada día parece más improbable en las categorías no profesionales, pues la situación es la que es”.

“Seguramente lo más aconsejable es que no se juegue más, porque es difícil para los clubes de Segunda B y Tercera cumplir con el protocolo que se exige, pero si se puede jugar un play-off”, como defendía la tesis federativa del final exprés, “lo más razonable, dentro de que todo es injusto, sería que se ampliase el número de participantes. No habría mayor injusticia que un play-off con cuatro pero que no se dictaminen los 18 descensos”.

“¿Por qué vale la clasificación para una cosa sí y para la otra no? Si existe una excepcionalidad para una cosa, también puede valer para crear una nueva categoría”, defiende el director general de los albinegros.

Galán sostiene que la Federación tiene “una papeleta difícil de resolver, porque haga lo que haga será criticada” y desliza su reconocimiento a Luis Rubiales “porque desde que llegó a la presidencia se ha preocupado por el fútbol no profesional como nadie lo había hecho”.