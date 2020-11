La Real Balompédica Linense recibe este domingo (12:00) a Las Palmas Atlético en encuentro de la sexta jornada del subgrupo IV-A de la Segunda B en el que los albinegros persiguen su primer triunfo en casa de la presente temporada. Los de La Línea comenzarán, por primera vez en su historia, un partido oficial sin público en las gradas del Municipal, ya que la normativa anti-Covid obliga a que el choque se escenifique a puerta cerrada. Calderón no puede contar con Carrasco, sancionado, ni Candela, lesionado, y llama a dos chavales del filial: Samu Fernández y el algecireño Andrés García.

La Balona se somete al examen que siempre supone jugar un partido tras la primera derrota, la cosechada en Huelva a manos del Recre el pasado domingo. Los balonos vuelven a un estadio que no le ve ganar desde el uno de marzo, cuando doblegaron precisamente al Decano pero que tampoco les ha visto perder en todo lo que va transcurrido de 2020.

Después de que las autoridades recortasen paulatinamente el aforo del recinto deportivo (primero a 800 y más tarde a 400 espectadores), esta vez no contarán con el respaldo de un solo aficionado, ya que la pandemia y las medidas para combatirla imponen que el choque se desarrolle a puerta cerrada.

Los de casa no pueden contar con Carrasco, sancionado con dos partidos tras ser expulsado el pasado domingo, ni con Candela, intervenido el jueves en Sevilla de una rotura de menisco en su rodilla derecha. El preparador ha citado a la totalidad de la plantilla. Esta semana no cuenta con el cadete Javi Méndez, que ha tenido problemas de salud durante la semana, pero sí con Samu Fernández, que ya sabe lo que es ver un partido de Segunda B desde el banquillo, y con el pivote defensivo algecireño Andrés García, que lleva ya un par de años en la cantera albinegra y siempre despuntando.

En lo que se refiere al once, siempre producto de la hipótesis y no de la observación, la principal duda es el dibujo que utilizará Calderón, porque de que cuente con dos nueves, alinee un mediapunta o forme con dos líneas de tres va a depender quiénes comiencen la contienda de medio campo hacia adelante. No sería nada de extrañar que Koroma, que está llamando con fuerza a la puerta del míster, tenga cabida en la formación y una de las grandes incógnitas es qué suerte correrá Luis Alcalde.. y por dónde se moverá en caso de ser de la partida.

En el centro de la zaga Sergio Sánchez se ganó en Huelva el derecho a seguir siendo titular –de hecho el propio club lo reconoció como el mejor en el Nuevo Colombino- y la duda es si no se caerá del mismo Fabrizio Danese para dar entrada a Mikel Fernández, que últimamente no ha tenido suerte en el reparto de las rotaciones.

El preparador balono subraya la marcha de su escuadra (cuarto y con una sola derrota), se confiesa tranquilo, recuerda que el equipo “se está formando” aunque admite que para ganar en casa le esté faltando “tener las cosas más claras”.

El míster desconfía del rival, a pesar de que ha caído en sus dos desplazamientos y no logró el triunfo hasta la quinta jornada: “Tanto al Cádiz B como al Recre les creó muchos problemas, ha conseguido su primera victoria, que le va a liberar y tiene muchos mimbres como un buen equipo canario”.

Calderón se confiesa contrariado por el hecho de no poder contar con el respaldo de la afición: “No lo termino de comprender, en un recinto abierto y con cuidado yo creo que la gente es responsable y cuidadosa. Va a ser algo bastante extraño”.